Icetex lanza nuevo portal para que estudiantes busquen becas y créditos: así puede consultar información

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, presentó el nuevo Sistema Nacional de Información de Becas y Créditos Educativos, Snibce, que es un primer portal de la entidad que centraliza tanto la oferta de créditos educativos como la oferta de becas que tiene la entidad, además de los apoyos para la educación superior y complementaria en el país.

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La plataforma está disponible para consulta desde el pasado 7 de agosto, a través del siguiente link: snibce.icetex.gov.co. El objetivo de este portal es que los interesados puedan encontrar, comparar y seleccionar las mejores alternativas de financiamiento y apoyo para sus estudios superiores, sin tener que navegar entre múltiples portales y fuentes o abrir varias pestañas.

Entre las convocatorias activas del Snibce se encuentran becas para maestrías virtuales, estudios en México y programas de formación internacional para mujeres colombianas. Foto: Colprensa

Esta plataforma, además, está abierta a la participación de universidades, fundaciones, organismos de cooperación, además de entidades públicas o privadas que puedan registrar de manera gratuita sus ofertas, becas y apoyos económicos a estudiantes.

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Este buscador también facilita la búsqueda por tipo de apoyo, región y fecha de cierre, lo que facilita la consulta personalizada.

Aquí le contamos sobre algunas de las convocatorias que ya están activas en el portal.

Universidades, fundaciones y entidades públicas o privadas podrán registrar gratuitamente sus ofertas de becas y apoyos económicos en la nueva plataforma del Icetex. Foto: SEMANA

Convocatoria del fondo condonable para las y los profesionales con mejores Saber Pro del país

Convocatoria para artistas colombianos que quieran estudiar maestrías en el exterior a través de crédito condonable 100 %.

Convocatoria del ICETEX y la Universidad Europea con más de 20 oportunidades de beca para maestrías virtuales

Convocatoria del ICETEX y el Tecnológico de Monterrey para otorgar 26 becas para maestrías y doctorado en México

Convocatoria de becas para que mujeres colombianas se capaciten en economía circular y crecimiento inclusivo en India

Si está interesado en alguno de estos temas, solo debe ingresar al portal mencionado, ver las condiciones y la oferta y aplicar siguiendo los pasos estipulados en cada convocatoria.

Los interesados en acceder a becas o créditos educativos pueden consultar las condiciones y postularse directamente a través del portal snibce.icetex.gov.co. Foto: Composición Semana/ Icetex/Material de Adobe