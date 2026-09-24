¿Cuándo es la semana de receso escolar en Bogotá? Alcaldía aclaró la duda ante distintas informaciones que circulan en redes sociales

La fecha hace parte del calendario académico establecido para las instituciones educativas oficiales, que permite a los estudiantes contar con varios días consecutivos sin clases para disfrutar de las vacaciones que otorga la tradicional semana de receso escolar.

Semana de receso de octubre de 2026: estas son las fechas para los colegios del país

La medida no aplica de la misma manera a todos los establecimientos educativos. En los colegios públicos, el receso corresponde a una disposición de obligatorio cumplimiento.

Por su parte, las instituciones privadas cuentan con autonomía para organizar su calendario académico. Por ello, los padres de familia y estudiantes de colegios particulares deberán revisar la programación definida por cada establecimiento educativo.

La semana de receso de octubre para los colegios públicos de Bogotá tiene fechas definidas. Estos son los días que tendrán de vacaciones los estudiantes.

Colegios privados en Colombia enfrentan dificultades. Foto: Getty Images

Los días hábiles que cobija la media son desde el lunes 5 de octubre hasta el viernes 9 del mismo mes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el lunes 12 de octubre es festivo; razón por la cual el receso comenzará el lunes 5 de octubre y los alumnos retomarán sus actividades académicas el martes 13 de octubre, de acuerdo con el calendario definido para el año escolar.

Para el inicio del mes de octubre, las familias que cuentan con estudiantes vinculados en colegios públicos deben tener en cuenta desde ahora estas fechas para organizar sus actividades durante el periodo sin clases.

En el caso de los colegios privados y las universidades, será necesario consultar el calendario particular de cada institución para conocer si existe una pausa académica y para cuándo está programada.

La Secretaría de Educación del Distrito envió un mensaje a los padres de familia y a toda la comunidad para “acompañar a las niñas, los niños y los jóvenes durante el año escolar, para asegurarles un proceso de aprendizaje seguro y de calidad”.