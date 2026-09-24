Greeicy Y Mike Bahía muestran por primera vez a su hijo Kai en el lanzamiento de su nueva canción ‘Sitaku’

Mike Bahía y Greeicy volvieron a unir sus voces en Sitaku, su nuevo lanzamiento musical, pero esta vez la canción llegó acompañada de una sorpresa que rápidamente se robó la atención: la pareja decidió mostrar a su hijo Kai en el video oficial y abrir, como pocas veces, las puertas de su intimidad familiar.

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El niño, nacido en abril de 2022, aparece junto a sus padres en varias escenas de su cotidianidad. Se trata de un detalle especialmente significativo teniendo en cuenta que, desde su nacimiento, los artistas colombianos habían sido reservados frente a la exposición de la imagen de Kai.

En las imágenes difundidas para el lanzamiento se ve a Mike Bahía cargando a Kai mientras Greeicy camina a su lado, además de otros momentos familiares que hacen parte de la narrativa audiovisual de la canción.

Greeicy y Mike Bahía junto a su hijo en el rodaje del video musical. Foto: Imágenes suministradas por equipo Greeicy y Mike Bahía (JAQUE)

Mike Bahía y Greeicy llevan su vida familiar a ‘Sitaku’

El sencillo está inspirado precisamente en la cotidianidad de una pareja y en aquellos momentos que, lejos de las grandes demostraciones, terminan construyendo una relación: los abrazos, las miradas, los días sin grandes planes y la vida en familia.

“Déjame abrazarte que quiero sentirte antes de dormir” es una de las frases de la canción, en la que los artistas plantean el amor desde la compañía y los pequeños gestos diarios.

Greeicy y Mike Bahía junto a su hijo Kai. Foto: Suministrada equipo Greeicy y Mike Bahía

Esa idea también fue llevada al videoclip, dirigido por 36 Grados. En lugar de construir una historia completamente ajena a sus vidas, Mike y Greeicy aparecen acompañados por Kai y convierten parte de su propia dinámica familiar en el centro de la producción.

Mike Bahía y Greeicy vuelven a cantar juntos

Sitaku también representa un nuevo encuentro musical entre dos de los artistas colombianos que, además de compartir una relación de varios años, han colaborado en diferentes proyectos.

Esta vez, sin embargo, el componente familiar tiene un peso especial. Kai deja de estar únicamente detrás de la historia de sus padres y aparece junto a ellos en una producción musical, en escenas que retratan paseos, juegos y momentos de la vida diaria.

Con el lanzamiento, Mike Bahía y Greeicy muestran una faceta mucho más íntima de su relación y de la familia que han construido, mientras presentan una canción centrada precisamente en esa idea: encontrar en lo cotidiano una forma de hablar del amor.