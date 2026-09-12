Donald Trump dice que le “encantaría” la unificación de Irlanda y le respondieron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado, 12 de septiembre, que le “encantaría” la unificación de Irlanda, agregando que Reino Unido tendría “algo que decir” y que sería “algo fantástico”.

“No quiero causar ningún problema, pero te diré que me encantaría verlo unificado. Tengo amigos en ambos lados, gente estupenda. Son irlandeses. Me encantaría verlo unificado”, afirmó Trump en declaraciones junto al primer ministro irlandés, Michéal Martin, en el marco de su visita de dos días al país.

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“Tienen aquí al hombre adecuado para ponerlo en marcha, pero sí, creo que sería algo fantástico”, añadió, apuntando hacia Martin, en respuesta a las preguntas de los periodistas.

Trump también reconoció que Reino Unido “tendrá algo que decir al respecto”, en referencia a Irlanda del Norte, territorio que pertenece a Reino Unido. “Pero creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿cómo podría ser malo?”, subrayó desde Irlanda, a donde viajó para una visita de dos días, principalmente para seguir un torneo de golf.

Posteriormente, en declaraciones desde la embajada estadounidense en Dublín, el presidente estadounidense ironizó con que es una pregunta en la que “no importa lo que digas, que no hay una respuesta buena” y señaló que la respuesta “genial” que ha dado se leerá en los periódicos de mañana. Si bien ha vuelto a insistir en que “sería genial” la unificación de la isla.

El conflicto armado de Irlanda del Norte entre unionistas que abogan por mantener los lazos con Reino Unido y nacionalistas irlandeses que piden unificar Irlanda se prolongó casi 30 años hasta la firma de los tratados de Viernes Santo de 1998, dejando más de 3.500 muertos.

Pese a que en la actualidad siguen las tensiones entre ambas comunidades, dichos acuerdos establecieron un marco político para resolver la cuestión bajo un régimen autonómico bajo soberanía de Reino Unido.

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“Genera tensiones innecesarias”

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, manifestó este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “habla a la ligera” sobre Irlanda, y señaló que estas declaraciones “frívolas” generan “tensiones innecesarias” como en el caso de anexionarse Groenlandia o Canadá.

“Está hablando a la ligera, como de costumbre, igual que hizo con Groenlandia y con la posibilidad de que Canadá se convierta en el 51.º estado. Este tipo de declaraciones frívolas sobre el futuro de países democráticos no ayudan en absoluto y generan tensiones innecesarias”, dijo la jefa de la oposición al primer ministro, Andy Burnham, que de momento no ha reaccionado a las palabras de Trump.

Badenoch también recalcó que Irlanda del Norte forma parte de Reino Unido y pidió que el Gobierno británico haga una defensa del territorio “de manera clara y firme”. “En un momento en que los separatistas están en el poder en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, necesitamos un Gobierno que defienda la Unión de manera clara y firme”, subrayó.

Así mismo, recalcó que los conservadores “siempre” defenderán la Unión y ha pedido “la misma claridad” a Burnham en su respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense.

*Con información de Europa Press.