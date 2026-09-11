Donald Trump dice que EE. UU. nunca olvidará el 11-S: “Por eso luchamos hoy”

El presidente Donald Trump prometió el viernes que Estados Unidos nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre de 2001 y seguirá “luchando”, al conmemorar el 25.º aniversario de los ataques en una ceremonia en el Pentágono.

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“Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en sus nombres (de las víctimas) hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy”, dijo Trump, quien decidió no asistir a los actos conmemorativos en Nueva York.

“No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”, añadió.

PRESIDENT TRUMP: No one can ever prepare for a day like 9/11 — but we can always choose to be the kind of nation the world saw in those days after. We can raise our children to know that their country is good, that their fathers are brave, and that our flag is a symbol of justice… pic.twitter.com/OogTW71HHa — Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2026

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que la batalla contra el yihadismo continúa ahora con Irán.

“Todavía hay enemigos que nos odian. Cada día, los enemigos conspiran para doblegar nuestro poderío y matar a nuestros ciudadanos”, dijo el secretario de Defensa.

Entre esos enemigos hay “terroristas islámicos en el extranjero y en nuestro propio país”, añadió.

“En los últimos seis meses, hemos arrasado con el patrocinador estatal del terrorismo más prolífico del mundo”, expresó en alusión a Irán.

La guerra contra Irán empezó en febrero con ataques estadounidenses e israelíes. Estados Unidos e Israel denuncian que Irán pretende dotarse de la bomba atómica.

El presidente Donald Trump se refirió a los atentados del 11-S. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Siete meses después, el conflicto se ha extendido por la región, con ataques de represalia de Irán contra vecinos en el golfo y de sus aliados hutíes contra Arabia Saudita.

El suministro de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, vía marítima clave que se disputan Estados Unidos e Irán, se ha visto muy afectado, y el precio del petróleo se mantiene en tensión en los mercados.

Hegseth, por su parte, ha insistido en que Washington está, mediante esta guerra, garantizando que Irán “nunca tenga un arma nuclear”.

“La presión económica se intensifica cada día. Controlamos el estrecho. Terminaremos esta lucha”, subrayó en una intervención salpicada de referencias a la actual campaña militar.

Un suboficial técnico del Ejército de los EE. UU. permanece junto a una piscina reflectante durante un acto conmemorativo por el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11-S. Foto: AP Photo/Adam Gray

Las conmemoraciones del 25.° aniversario del 11-S han estado marcadas por los eventos paralelos que se han vivido en Estados Unidos, ya que mientras Trump y la plana mayor del Ejército se encontraban en el Pentágono, la zona cero del ataque, donde se situaban las Torres Gemelas, ha vivido el tradicional homenaje, al que han acudido todos los expresidentes vivos.