La CIA desclasifica archivos del 11-S: 71 informes secretos salen a la luz tras 25 años

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) desclasificó este viernes, 11 de septiembre, 71 productos del President’s Daily Brief (PDB) relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001, una publicación histórica realizada durante la conmemoración del 25.º aniversario de los ataques.

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La decisión fue anunciada por el director de la CIA, John Ratcliffe, quien autorizó la divulgación de los documentos como parte de una iniciativa de transparencia impulsada por el presidente Donald Trump.

Según la agencia, se trata de la mayor publicación de productos desclasificados del PDB relacionados con los atentados del 11-S. Los documentos contienen más de 100 páginas de análisis de inteligencia que ahora están disponibles públicamente por primera vez.

John Ratcliffe, Director CIA. Foto: AFP

Los informes permiten reconstruir la evolución de la información que manejaban los analistas de la CIA sobre Al Qaeda y las actividades de su entonces líder, Osama bin Laden, durante los años previos a los atentados y en los días posteriores a la tragedia.

De acuerdo con la CIA, los análisis fueron elaborados a partir de información que la propia agencia describe como escasa, imprecisa y, en algunos casos, incompleta.

“En un acto de excepcional transparencia, honramos la memoria de aquellos que perdimos en aquel trágico martes mediante la publicación de 71 productos desclasificados”, afirmó Ratcliffe.

El director sostuvo que esta es la mayor divulgación de análisis de la CIA vinculados directamente con el 11-S y destacó que los atentados, aunque representaron uno de los golpes más graves contra Estados Unidos, no lograron quebrar al país.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 cambiaron profundamente la política de seguridad estadounidense y dieron paso a la denominada “guerra contra el terrorismo”. Además, marcaron durante décadas las operaciones militares, diplomáticas y de inteligencia de Washington en diferentes regiones del mundo.

Los peatones del Bajo Manhattan observan el humo desde el World Trade Center de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. Foto: AP Photo/Amy Sancetta

Ratcliffe también recordó a los agentes de la CIA que murieron durante los años posteriores a los atentados, en medio de las operaciones desarrolladas contra organizaciones terroristas.

La publicación coincide con los actos de conmemoración realizados en Estados Unidos por el 25.º aniversario del 11-S. Para la CIA, la divulgación busca ofrecer una mirada inédita sobre uno de los episodios más trascendentales de la historia reciente estadounidense.

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Los documentos permiten conocer, un cuarto de siglo después, cómo evolucionó la comprensión de la inteligencia estadounidense sobre una amenaza que terminaría transformando la historia del país y la seguridad internacional.