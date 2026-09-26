Cypress Hill regresa a Bogotá junto a Tres Coronas y Granuja: así será la nueva edición de All Stars Arena

Cypress Hill tiene listo su regreso a Bogotá. La reconocida agrupación de hip hop encabezará la segunda edición de All Stars Arena, que se realizará el próximo 5 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena, y tendrá como parte del cartel a Tres Coronas y Granuja.

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El evento retoma el concepto que en su primera edición reunió a Cypress Hill y Alcolirykoz en la capital del país. Para esta oportunidad, la propuesta cambia su formato para conectar a un referente internacional con dos nombres que representan diferentes momentos de la escena colombiana.

Tres generaciones del hip hop en Bogotá

Cypress Hill llegará como uno de los protagonistas de la noche tras más de tres décadas de trayectoria. La agrupación ha construido parte de su reconocimiento mundial con canciones como Insane in the Brain, Hits From the Bong, How I Could Just Kill a Man y Rock Superstar.

Junto a ellos estará Tres Coronas, uno de los proyectos que ha marcado la historia del hip hop colombiano y latinoamericano. Su recorrido permitió conectar a Bogotá con otras escenas del rap y convertir al grupo en uno de los referentes del género a nivel nacional.

El cartel lo completa Granuja, una de las voces de generaciones posteriores del rap colombiano. De esta manera, el encuentro propone un recorrido por diferentes etapas del género, desde el legado internacional de Cypress Hill hasta la evolución de la escena local.

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¿Qué pasará con las boletas compradas anteriormente?

La organización confirmó un dato importante para quienes ya habían adquirido entradas para ver a Cypress Hill: las boletas compradas previamente para su presentación continuarán siendo válidas para esta nueva edición de All Stars Arena.

Quienes todavía no tengan entrada podrán adquirirla para el encuentro programado para el 5 de noviembre, en Tu Boleta. Así, Cypress Hill, Tres Coronas y Granuja compartirán escenario en una nueva cita del hip hop en Bogotá, ciudad que durante décadas ha albergado distintas expresiones y generaciones vinculadas a esta cultura.