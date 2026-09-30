Se mantiene licencia para construir en reserva forestal de Chía pese a recursos de la comunidad

La Dirección de Urbanismo de Chía mantuvo en firme la licencia de construcción No. 2026204, correspondiente al lote 5.1 de Encenillos de Sindamanoy, tras rechazar los recursos presentados por habitantes de la zona. La decisión quedó consignada en la Resolución 6388 del 29 de septiembre de 2026.

La licencia, expedida el 16 de julio de 2026 a favor de Inversiones El Antiguo Darién S.A.S., representada por Marcos Barón, contempla una vivienda del propietario y una vivienda unifamiliar. Entre las condiciones para ejecutar las obras se encuentra una franja de protección de 30 metros alrededor de los cauces identificados y restricciones para intervenir dichas áreas.

La comunidad cuestiona la autorización debido a las condiciones ambientales y urbanísticas del predio. Según los habitantes, en la zona se han registrado movimientos de tierra, talas y podas, por lo que han solicitado la intervención de las autoridades competentes.

El caso tiene como antecedente la revocatoria, en 2025, de una licencia para el mismo proyecto y predio. Los recurrentes cuestionan el cambio de criterio de la administración municipal frente a las condiciones ambientales y las restricciones derivadas del POT y de decisiones judiciales.

“Lo preocupante es que la Alcaldía cambió de criterio frente al mismo terreno y unas condiciones ambientales que siguen existiendo. Mover la construcción unos metros y hacer unas modificaciones cosméticas de la obra dentro del predio no elimina los nacimientos de agua, no desaparece la Reserva Forestal Protectora ni borra las decisiones judiciales que limitaron determinados usos en estas zonas”, afirmó Gloria Lucía Álvarez, abogada experta en derecho ambiental y exdirectora de la CAR.

Los habitantes también advierten que el proyecto original contemplaba 1.054 viviendas, de las cuales 364 fueron desarrolladas, y consideran que la nueva autorización podría tener efectos sobre los terrenos restantes.

La comunidad mantiene recursos de reposición y apelación y señala que, si la decisión se mantiene, acudirá a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad de la licencia.