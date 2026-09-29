El millonario plan con el que Chía busca cambiar su infraestructura vial

El Concejo Municipal de Chía dio un nuevo paso para impulsar la transformación de la infraestructura vial del municipio. La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público aprobó el proyecto de empréstito que busca obtener recursos para ejecutar diferentes obras estratégicas de movilidad.

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Infraestructura en Chía Foto: Chía

La iniciativa, cuya ponencia estuvo a cargo de la concejala Angélica Montañez, del Centro Democrático, contempla inversiones dirigidas a mejorar la infraestructura vial y a responder a las necesidades de movilidad que enfrenta el municipio ante su crecimiento urbano y poblacional.

Entre las intervenciones previstas se encuentra la ampliación de la Avenida Pradilla, uno de los principales corredores de acceso y conexión de Chía, además de otras obras que buscan mejorar las condiciones de circulación dentro del municipio.

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De acuerdo con la iniciativa, las inversiones permitirían avanzar hacia una red vial con mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad y conectividad, con intervenciones orientadas tanto a las necesidades actuales como al crecimiento futuro de Chía.

Variante salida de Chía a la Autopista Norte a la altura del peaje Andes Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Con la aprobación en comisión, el proyecto deberá ser discutido ahora en la plenaria del Concejo Municipal, donde se definirá su futuro.

La eventual aprobación del empréstito abriría la puerta a una de las principales apuestas de infraestructura vial de la administración municipal, en medio de los retos que enfrenta Chía por el aumento del flujo vehicular y la expansión de su territorio.