Revelan cuánto pagó el gobierno Petro por el esquema de seguridad de Juliana Guerrero; la cifra es millonaria

Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), puso a consideración del Congreso de la República detalles desconocidos de la entidad que lidera en medio de un debate de control político.

El funcionario dedicó unos segundos a hablar del esquema de seguridad de Juliana Guerrero, la controvertida joven cercana a Gustavo Petro que fue beneficiada con esta medida entre múltiples polémicas.

Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero: UNP deberá entregar informes explicando cómo les asignó esquema de protección

Blanco indicó cuánto pagó el Estado colombiano por los hombres y la camioneta para cuidarla entre el segundo trimestre de 2025 y el tercer trimestre de 2026.

“Juliana Guerrero: 739 millones de pesos costó el esquema de Juliana entre marzo de 2025 y septiembre de 2026″, comentó el director de la UNP.