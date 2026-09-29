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Revelan cuánto pagó el gobierno Petro por el esquema de seguridad de Juliana Guerrero; la cifra es millonaria

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) reveló el dato ante el Congreso de la República.

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Redacción Semana
29 de septiembre de 2026 a las 1:22 p. m.
Juliana Guerrero.
Juliana Guerrero. Foto: Instagram

Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), puso a consideración del Congreso de la República detalles desconocidos de la entidad que lidera en medio de un debate de control político.

El funcionario dedicó unos segundos a hablar del esquema de seguridad de Juliana Guerrero, la controvertida joven cercana a Gustavo Petro que fue beneficiada con esta medida entre múltiples polémicas.

La Procuraduría investiga la asignación de esquemas de seguridad para las jóvenes petristas Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero, pese a no registrar ningún riesgo real. El Ministerio del Interior y la UNP, en la mira.
Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero: UNP deberá entregar informes explicando cómo les asignó esquema de protección

Blanco indicó cuánto pagó el Estado colombiano por los hombres y la camioneta para cuidarla entre el segundo trimestre de 2025 y el tercer trimestre de 2026.

“Juliana Guerrero: 739 millones de pesos costó el esquema de Juliana entre marzo de 2025 y septiembre de 2026″, comentó el director de la UNP.