Timochenko tiene más escoltas que un ministro de Estado: UNP destapa el robusto esquema del excomandante de las Farc

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, atendió este 29 de septiembre un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y habló de todo.

El alto funcionario del Gobierno de Abelardo De La Espriella cuestionó el presupuesto de la entidad, las decisiones que se tomaron en la administración de Gustavo Petro y reveló detalles de los polémicos esquemas de seguridad.

Exministros de Petro no han regresado vehículos de la UNP

Uno de los casos que más llamó la atención de los congresistas fue la información sobre el robusto esquema de seguridad que tiene el presidente de Comunes y último comandante de las extintas Farc-EP, Rodrigo Londoño.

“El señor Timochenko tiene seis blindadas y 16 hombres de protección. Pidió una extensión, se le hizo su estudio y el estudio arrojó que no se le podía implementar más”, comentó Blanco frente a la Comisión de la Cámara.

UNP ordena retirar esquema de seguridad de integrantes del ‘gabinete en la sombra’ de Petro y Cepeda. La lista incluye a varios exministros

De acuerdo con fuentes consultas, Rodrigo Londoño, distinguido por la opinión pública con el alias de Timochenko, tendría más escoltas asignados a su protección y la de su círculo que un ministro de Estado.

No solo eso. El director de la UNP también describió que el esquema de protección de Juliana Guerrero le costó al Estado 739 millones de pesos, y que algunos exministros y excongresistas no han regresado los vehículos blindados.