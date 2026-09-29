Denuncian supuesta ‘jugada’ del exministro de Salud de Petro en el Hospital San Juan de Dios

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, sembró nuevas dudas sobre la gestión que adelantó Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud de Gustavo Petro.

Forero documentó en sus redes sociales una orden que habría emitido el exfuncionario luego de que el Pacto Histórico perdió la Presidencia en la segunda vuelta.

“Tras la 2.ª vuelta, Guillermo Alfonso Jaramillo siguió metiendo amigotes en provisionalidad en el San Juan de Dios, que sigue sin atender pacientes”, dijo el congresista.

Andrés Forero reveló que asesor cercano al exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue nombrado en la JEP

Forero comentó que, en medio de la crisis, se pasó de tener 39 empleados a 76 con un costo que, según sus averiguaciones, podría sumar 478 millones de pesos.

No solo eso. El senador del Centro Democrático denunció que, supuestamente, esas personas habrían llegado a la entidad sin un contrato de evaluación médica vigente.

Hasta ahora, el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo no se ha pronunciado sobre las nuevas denuncias presentadas por Andrés Forero.