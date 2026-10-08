Germán Rodríguez le dijo de todo a Petro por salir en defensa de Guillermo Alfonso Jaramillo: “Farsante, mitómano, y corrupto”

El senador Germán Rodríguez le respondió con dureza al expresidente Gustavo Petro por salir en defensa de su exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, después de la polémica por su presencia en una ceremonia de ascensos de la Policía en el Congreso.

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A través de su cuenta de X, el congresista calificó como “extrema grosería” lo que, desde su visión, se hizo con la Fuerza Pública durante el gobierno del hoy líder de la oposición.

“Acabó nuestra inteligencia, acabó la aviación de todas las fuerzas, acabó con las capacidades de nuestras Fuerzas Especiales, acabó con sus dos minDefensa (Velásquez y Sánchez) el presupuesto vía odio contra nuestros héroes y vía corrupción aberrante desde l@s viceministr@s y Secretaría General (UTL de Cepeda)”, le dijo.

Asimismo, Rodríguez acusó al exjefe de Estado de “humillar” a los miembros de la cúpula militar. “Ni siquiera se levantaba de la silla para recibir el parte de las tropas”, apuntó.

En la publicación, el militante de Salvación Nacional también señaló a Petro de congelar la Fuerza Pública frente a los delincuentes y hasta de “mandarlos a morir con las manos amarradas”.

Además, recordó que el líder del Pacto Histórico nunca fue a las exequias de los soldados y policías que fueron asesinados en cumplimiento de su deber.

“Si se le olvidó todo esto, a mí y a mis héroes, NO, y se lo recordaré eternamente a usted, que ni siquiera combatiente fue en su grupo terrorista M-19″, manifestó.

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Por último, German Rodríguez cerró diciendo: “Farsante, mitómano y corrupto inepto. Bienvenido a la Patria Milagro. Hampón de tercera”.

En su mensaje, Petro señaló al congresista de “increpar” a su exministro de Salud en medio de la ceremonia a la que, según dijo, fue invitado. No obstante, Rodríguez aseguró que consultó y Jaramillo nunca fue invitado oficialmente al acto.

De izquierda a derecha: Gustavo Petro, Guillermo Jaramillo y Germán Rodríguez. Foto: Presidencia y pantallazo de video de la cuenta en X @GermanRSenador

Por el momento, la polémica por lo ocurrido en el Congreso no para, los mensajes vienen de un lado y de otro, mientras que la controversia crece y más voces se suman.