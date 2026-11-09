Advierten que Gustavo Petro “se quiere volar” por estas investigaciones

Este martes 10 de noviembre la plenaria del Senado abordará una discusión que seguramente generará un enfrentamiento político entre los diferentes sectores políticos: la petición de revocar el permiso de Gustavo Petro para salir de Colombia.

Se trata de una proposición que presentó el senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, dirigida a la plenaria de la corporación para que se revoque el permiso que se otorgó el pasado 12 de agosto.

Según el congresista, los escándalos que salpican al expresidente le dan la razón para revocar dicha autorización y que cada viaje al exterior sea discutido por el Congreso.

Anticipan más escándalos de Petro: “Estados Unidos le está pisando la cola, es una serie en Netflix”

El senador Rodríguez asegura que Gustavo Petro tendría intenciones de salir del país por las investigaciones que hay en su contra.

De acuerdo con Rodríguez, el principal argumento para revisar esta decisión es que el exmandatario podría salir del país ante las investigaciones que reposan en su contra y evadir la justicia. “El miedo es que Petro se vuele del país”, aseguró. Y recordó lo sucedido con el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, que llegó a tener circular roja de Interpol y se ha refugiado en Nicaragua. O Jesús Santrich, que se fue a Venezuela en libertad tras firmar el Acuerdo de Paz con las Farc de 2016 y luego continuó delinquiendo.

“La situación y el panorama son completamente diferentes”, aseguró Rodríguez, quien confirmó que este martes, 10 de noviembre, radicará la proposición para estudiar esa solicitud y saber los respaldos con los que contaría. “El riesgo es que Petro se vuele del país”, insistió el senador de Salvación Nacional.

Rodríguez indicó que buscará los apoyos para esta solicitud, entre ellos, a la bancada del Centro Democrático, que tuvo voces que no la apoyaron en agosto.

Según el congresista, Estados Unidos tiene en la mira a Petro y el exmandatario lo sabe. Según él, el exmandatario buscaría un asilo político en un país de izquierda.

Darcy Quinn publica nuevo video de Petro y Deicy Jiménez. El expresidente sí usaba perfiles falsos

En caso de que este martes la Plenaria del Senado vote esa proposición y logre las mayorías, se le negaría el permiso a Petro de salir del país. “Esperamos los colombianos que la verdad salga a la luz”, dijo el senador.

Rodríguez agregó que su idea podría tener respaldos porque algunos de los políticos que apoyaban a Petro, entre ellos Claudia López, ya han tomado distancia tras los escándalos.

Seguramente este tema va a generar una amplia discusión en la plenaria del Senado y, por ahora, Petro no se ha pronunciado sobre esta propuesta.