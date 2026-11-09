Abelardo De La Espriella desplegó histórica inversión para reconstruir el Eje Cafetero y el Valle

El Gobierno nacional presentó un exhaustivo balance sobre los avances en la reconstrucción estructural del Eje Cafetero y el suroccidente colombiano tras el devastador sismo del pasado 10 de agosto. A través de una alocución oficial, el vocero de la Presidencia de la República, Miller Soto, detalló la hoja de ruta impulsada bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella.

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“El Estado no los va a dejar solos; esto no es con promesas vacías, es con gerencia, con recursos y con un plan de reconstrucción estructural que ya está en marcha”, aseveró el portavoz gubernamental.

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La estrategia centraliza sus operaciones mediante el Fondo Milagro, entidad que ha recibido un primer desembolso de 624.000 millones de pesos provenientes de un crédito del Banco Mundial y que sumará una adición presupuestal de 826.000 millones de pesos canalizados por el Ministerio de Vivienda durante el mes de noviembre.

Intervenciones habitacionales en Risaralda y entrega a la fuerza pública

En el departamento de Risaralda, uno de los sectores más castigados por el fenómeno telúrico, el Ejecutivo anunció una inversión superior a los 332.000 millones de pesos destinada a 7.385 intervenciones integrales.

El Gobierno Nacional avanza en la reconstrucción estructural del Eje Cafetero y el suroccidente del país tras el terremoto del 10 de agosto. A través del Fondo Milagro se ejecutan inversiones históricas para vivienda digna en Risaralda, incluyendo la entrega de hogares a familias de policías damnificados y acciones integrales en Cali orientadas al subsidio habitacional, la reactivación económica y la demolición de edificaciones en riesgo. Asimismo, el Estado asegura más de 380.000 millones de pesos para llevar agua potable y saneamiento básico a 15 departamentos, demostrando que no se administran tragedias, sino que se construyen soluciones definitivas. — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 9, 2026

Este paquete incluye 300 subsidios inmediatos para la rehabilitación de inmuebles en Pereira y Dosquebradas, sumados a la edificación de 415 viviendas urbanas completamente nuevas.

De manera paralela, mediante una alianza estratégica con la Federación Nacional de Cafeteros, se ejecutarán más de 256.000 millones de pesos del Fondo Milagro para consolidar 5.000 mejoramientos habitacionales y la construcción de otras 1.070 casas rurales.

Un hito de calado social se vivió durante la visita presidencial a la zona, donde el mandatario Abelardo de la Espriella entregó personalmente las llaves de sus nuevos hogares a familias de policías activos que resultaron damnificados mientras prestaban labores de rescate durante la emergencia.

Estrategia de tres dimensiones en Cali y saneamiento hídrico nacional

En Cali y el departamento del Valle del Cauca, la intervención del Fondo Milagro abarca tres ejes fundamentales. En el frente habitacional se otorgaron 155 auxilios directos para compra de vivienda y 200 subsidios de mejoramiento, acompañados por una inyección de 2.000 millones de pesos para la reactivación económica de comerciantes golpeados por el sismo.

Gobierno despliega histórica inversión para reconstruir el Eje Cafetero y el Valle tras el terremoto. Foto: Getty Images

Asimismo, en materia de seguridad estructural, se destinaron 50.000 millones de pesos para la demolición controlada de inmuebles colapsados o en riesgo inminente, habiendo intervenido a la fecha 36 de las 76 estructuras más críticas identificadas en la capital vallecaucana.

Como complemento a la reconstrucción física, la administración central aseguró más de 380.000 millones de pesos a través de los Planes Departamentales de Agua para beneficiar a 15 departamentos.

Estas partidas permitirán reparar la infraestructura de acueductos afectada por el terremoto y atender problemas de desabastecimiento histórico en regiones vulnerables como La Guajira, Quindío y Córdoba.