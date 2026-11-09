Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, dijo que “no hay posibilidad” de hacer alianzas con Gustavo Petro para el 2027

El partido Centro Democrático ya se empieza a mover de cara a las elecciones regionales del 2027. El director de la colectividad, Gabriel Vallejo Chujfi, aseguró que no harán alianzas con el petrismo.

Centro Democrático propone reducir de 18 a 7 ministerios para ahorrar casi 6 billones de pesos, tras ley de rescate económico

“No hay ninguna posibilidad que el Centro Democrático haga alianzas o acuerdos políticos con Gustavo Petro para las próximas elecciones”, aclaró Vallejo.

En entrevista con SEMANA, Vallejo ya había dado luces de las alianzas que harán para el 2027 y descartó unirse con sectores con los que no son cercanos ideológicamente.

“Este es un partido que no es sectario. Es la antítesis del sectarismo, es un partido con franja democrática donde representamos unos principios en los que creemos, el principio de la seguridad democrática, de la confianza inversionista y el emprendimiento, el de la cohesión social para resolver los problemas sociales de Colombia. Creemos en un Estado pequeño, limitado y austero”, aseguró.

El director de la colectividad agregó que tienen la amplitud de sentarse a conversar con otros en cada territorio. “No hay un partido con quien se definirá o no una elección, lo que sí dejo claro es que tenemos unas líneas rojas desde el punto de vista ideológico en donde por ser la antítesis nuestra no haremos coaliciones y es todo aquello que representa el gobierno anterior”, aclaró Vallejo.

El director del partido mencionó que tienen toda la disponibilidad para identificar dónde podrían hacer coaliciones con otros partidos en los municipios en los que sea posible para las elecciones del 2027.

“Hay un espíritu de amplitud democrática de cara al proceso del año entrante”, aseguró.

Sobre la figura del expresidente Álvaro Uribe, Vallejo dijo que “está en campaña permanentemente”. “Él en su liderazgo político siempre nos ha manifestado que la mejor manera de comprender lo que está ocurriendo en una sociedad es ese contacto directo, escuchar a la ciudadanía”, afirmó.

Vallejo señaló que Uribe no ha parado desde las pasadas elecciones y ha continuado recorriendo el país.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez liderará el proceso para el 2027. Foto: Colprensa

“El presidente y el partido recorren permanentemente el país. Sin lugar a dudas el liderazgo del presidente es esencial. Él con su ejemplo lo que hace es animarnos, a las bases y sobre todo, promover nuevos liderazgos”, señaló el director de la colectividad.

Vallejo resaltó que se dará una renovación de los liderazgos políticos en las regiones como sucedió en la lista que presentaron al Congreso por el partido en la que llegaron varias caras nuevas. El director del Centro Democrático dijo que Uribe se ha enfocado en liderar ese proceso.