Gustavo Petro empieza a organizar el tema electoral de 2027; estuvo en sede del Pacto en Medellín

A pesar de todos los escándalos en su contra, el expresidente Gustavo Petro está recorriendo varias regiones del país de cara a la jornada electoral del 2027.

El exmandatario estuvo en Medellín y allí visitó la sede del Pacto Histórico y fijó algunas líneas para las candidaturas a la alcaldía de esa ciudad y la gobernación de Antioquia.

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Petro estuvo acompañado por el representante Alejandro Toro y el diputado Walter Salas. En ese encuentro se lanzaron 100 precandidaturas y el petrismo buscará quedarse con el poder local.

De esa cifra hay 21 aspirantes a alcaldías, 64 a concejos municipales, 14 a Juntas Administradoras Locales y uno a la Asamblea Departamental, con el propósito de ampliar la presencia del progresismo en los municipios, barrios y corregimientos de Antioquia.

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El Pacto Histórico, que se presenta como la segunda fuerza política del departamento, busca fortalecer su estructura territorial para disputar alcaldías, concejos y representación en la Asamblea.

Aunque todavía falta un año para las elecciones, los movimientos de este fin de semana muestran que la disputa por el poder político en Medellín y Antioquia ya comenzó.