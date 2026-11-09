Ecopetrol aplaza fecha para entregar resultados del tercer trimestre

Poco habitual. Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, listada en la Bolsa de Nueva York y la de Colombia, anunció a través de la Superintendencia Financiera que no entregará sus resultados trimestrales este 10 de noviembre, como estaba previsto.

La jornada, que es altamente esperada por los mercados, se aplaza para el jueves 12 de noviembre, mientras que la reunión con inversionistas, que iba a ser el miércoles 11 de noviembre, será el 13 de noviembre.

Está previsto que la petrolera estatal entregue los resultados del tercer trimestre 2026, lo que llega ahora que la compañía está en medio de un torbellino, luego de que el partido Centro Democrático y otros líderes de opinión en el país hablaran de la venta de la parte que está autorizada para ser enajenado. La USO, el sindicato de trabajadores de Ecopetrol, salió ya a rechazar tal posibilidad.

Como es habitual, la entrega de los resultados se hará luego del cierre de mercado, en horas de la tarde, y el nuevo presidente de la que es la empresa más grande del país, Joaquín Gutiérrez, es el llamado a presentarlos, con las debidas explicaciones de las cifras que resulten del ejercicio.

Por el momento, las expectativas con los resultados de Ecopetrol en el tercer trimestre de 2026 son positivas. A la compañía la favorece, por ejemplo, el precio del petróleo al alza, debido al conflicto en Medio Oriente.

También estaría pesando en los números esperados, la incorporación de un activo a la compañía, como lo es la compra de Brava en Brasil, que debería verse reflejado ya en los resultados.

No obstante, no deja de sorprender el aplazamiento para la presentación de los datos financieros de Ecopetrol y sus filiales.

USO, principal sindicato de Ecopetrol Foto: Montaje Semana