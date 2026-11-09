USO rechaza propuesta de venta de Ecopetrol y advierte riesgos en la soberanía energética: “Impedir esta traición a la patria”

La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas de vender Ecopetrol como alternativa para atender la crisis fiscal del país y evitar nuevas reformas tributarias. La organización sindical sostuvo que una eventual privatización comprometería la soberanía energética y afectaría los ingresos públicos derivados de la actividad de la compañía.

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En un comunicado, la USO afirmó que la venta de la empresa estatal desconoce el contexto geopolítico internacional y el papel estratégico que tienen las reservas de petróleo y gas, las cadenas de abastecimiento y los mercados de distribución de energía.

#SomosUSO Defender a @ECOPETROL_SA e impedir su venta es defender la soberanía nacional y el futuro energético del país. El mundo depende en su matriz energética del 80% del suministro de combustibles fósiles, lo anterior lo han entendido los Estados y por eso deben ser estos los que controlen soberanamente los recursos del petróleo y el gas para su transformación. Ecopetrol es columna vertebral del presupuesto nacional y protagonista del desarrollo en los territorios que producen la riqueza del subsuelo. ¿con qué pretenden reemplazar los promotores de su venta esta riqueza ? La USO propone el fortalecimiento del negocio tradicional del petróleo y el gas en cabeza de Ecopetrol para disminuir la dependencia energética de las importaciones. Los trabajadores y las comunidades creamos a Ecopetrol en 1948 a través de una huelga, la seguiremos defendiendo de cualquier intención privatizadora. ¡Vender a Ecopetrol es traicionar a la patria! @infopresidencia @ABDELAESPRIELLA @AlvaroUribeVel @EspinosaRadio @NoticiasCaracol @campetrol @BluRadioCo @UltimaHoraBLU @NoticiasRCN @rcnradio @ValoraAnalitik @Portafolioco @elcolombiano @BogotaET @ELTIEMPO @vanguardiacom @ElPaisAmericaCo @DigameMM @Enlace_TV @MinHacienda @MintrabajoCol @Minas_Energia @CDemocraticoCo @CCongresoCol @comisioncreg @ComiQuintaCam — USO Colombia (@usofrenteobrero) November 9, 2026

Como referencia, mencionó empresas estatales del sector en países como Arabia Saudita, Brasil, China, México, Venezuela, Rusia, Irán y Noruega.

El sindicato indicó que Ecopetrol aportó a la nación más de $180 billones durante los últimos cuatro años, mediante impuestos, dividendos y regalías. También destacó su participación en inversiones sociales y en la generación de encadenamientos productivos en las regiones donde desarrolla actividades de exploración, producción, transporte, refinación y comercialización.

La organización atribuyó la actual situación energética a la reducción de inversiones en el negocio de petróleo y gas, la baja eficacia de los procesos exploratorios, la limitada aplicación de tecnologías para aumentar el factor de recobro en campos maduros y los retrasos en proyectos de gas costa afuera y de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio.

Según las cifras incluidas en el documento, Colombia importa el 41 % del gas natural que consume, el 43 % de las gasolinas, el 20 % del diésel y el 12 % del crudo liviano utilizado como carga en la refinería de Barrancabermeja.

La USO señaló que estos indicadores se presentan pese a que las dos refinerías del país operan al máximo de su capacidad de carga.

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Frente a este panorama, el sindicato planteó fortalecer el negocio tradicional de Ecopetrol para reducir las importaciones y recuperar la seguridad del suministro. En el comunicado sostuvo que el déficit fiscal del país no se soluciona feriando su patrimonio más estratégico y rentable.

Ecopetrol es una de las principales empresas del país. Foto: Colprensa

Finalmente, la USO recordó que la creación de Ecopetrol estuvo precedida por una huelga de trabajadores en 1948, que impidió la prórroga del contrato con la Tropical Oil Company.

También mencionó la huelga de 2004 en defensa de la empresa y anunció que convocará a sus trabajadores, comunidades petroleras y otros sectores del país para oponerse a una eventual privatización.

“La USO sin vacilación alguna, convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y su patrimonio público más importante para impedir esta traición a la patria”, puntualizaron.