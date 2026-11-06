La jugosa cifra que The New York Times pondría sobre la mesa por Letterboxd

Según información revelada por The New York Times, la compañía de medios dueña del icónico periódico estadounidense se encuentra en negociaciones “exclusivas y avanzadas” para comprar la red social de nicho Letterboxd.

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La operación está valorada en aproximadamente US$330 millones. Cabe señalar que aún no hay ningún acuerdo formal cerrado y las partes no han emitido comentarios oficiales respecto a la adquisición.

El monto de compra de la red social representaría más de 20 veces las ganancias proyectadas de Letterboxd para 2026, calculadas en unos US$15 millones.

¿Qué estaría comprando The New York Times?

Letterboxd es una plataforma y red social de nicho lanzada en 2011 por Matthew Buchanan y Karl von Randow. También se le conoce como el ‘Goodreads’ del cine y ha tenido un crecimiento significativo en los últimos cinco años.

Pasó de tener 3 millones de usuarios en enero de 2021 a 28 millones en abril de 2026. Más de la mitad de su audiencia son personas menores de 35 años con alto nivel de interacción dentro de la plataforma, con múltiples reseñas y listas personales de películas y series.

Cuenta con un modelo de acceso mixto, ofreciendo niveles de suscripción y publicidad para los usuarios que quieran acceder de forma gratuita.

Si la compra se concreta, continuaría como un sitio independiente y sus fundadores permanecerían a cargo de la plataforma.

Letterboxd pasó de tener 3 millones de usuarios en enero de 2021 a 28 millones en abril de 2026. Foto: Getty Images

¿Por qué quieren comprar Letterboxd?

Esta adquisición por parte del Times respondería a su estrategia de sumar productos de ‘lifestyle’ para sus suscriptores, más allá del servicio informativo.

Además, sería un movimiento estratégico para alcanzar su meta de 15 millones de suscriptores para finales de 2027. Actualmente, The Times Company cuenta con 13,8 millones.