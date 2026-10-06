EE. UU. despliega drones MQ-9 Reaper en Colombia: lo hace en medio de la escalada contra los carteles del narcotráfico

Estados Unidos trasladó varios drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador como parte de la nueva estrategia de la administración de Donald Trump para intensificar la lucha contra los carteles del narcotráfico en América Latina, según reveló The New York Times, citando a dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la decisión.

El movimiento supone uno de los pasos más significativos de la creciente militarización de la ofensiva antidrogas impulsada por Washington y el fortalecimiento con los gobiernos de Abelardo De La Espriella y Daniel Noboa.

Los MQ-9 Reaper, aeronaves no tripuladas utilizadas habitualmente en operaciones militares de alto riesgo, han sido empleados por Estados Unidos en ataques contra grupos como Estado Islámico, Al Qaeda y Al Shabab.

Por ejemplo, “los drones MQ-9 Reaper se utilizan a menudo para ataques de precisión, como la operación letal que acabó con la vida del general de división Qassim Soleimani, líder de la poderosa Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en 2020”, indicó el diario.

MQ-9 Reaper. Foto: Getty Images

De acuerdo con el diario estadounidense, los drones fueron reasignados pese a que este tipo de aeronaves se ha vuelto más escaso para el Pentágono tras las pérdidas sufridas durante la reciente guerra con Irán. El medio recordó que al menos 45 Reaper, cerca de una cuarta parte de toda la flota estadounidense, fueron destruidos durante ese conflicto.

La decisión coincide con los anuncios del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, quien ha señalado que Washington planea ampliar sus operaciones contra organizaciones criminales latinoamericanas, pasando de acciones contra embarcaciones sospechosas de transportar droga a operaciones terrestres.

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Si bien el Departamento de Defensa y los ministerios de Defensa de Colombia y Ecuador no respondieron a las consultas del periódico neoyorquino, funcionarios estadounidenses confirmaron que el número de drones enviados es reducido y que algunos ya se encuentran operando en la región.

La información conocida hasta ahora indica que Colombia acordó recibir tres drones MQ-9 Reaper de Estados Unidos como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Además, las autoridades colombianas han evaluado la posibilidad de adquirir una aeronave adicional para fortalecer las capacidades de vigilancia e inteligencia en operaciones contra grupos armados y redes del narcotráfico.

El envío de los drones marca un nuevo acercamiento con los gobiernos de Abelardo De La Espriella y Daniel Noboa. Foto: Semana, Getty Images

Según The New York Times, Colombia y Ecuador forman parte del grupo de países que han aceptado desarrollar operaciones conjuntas con Estados Unidos dentro de sus territorios. Ambos albergan organizaciones narcotraficantes que Washington ha catalogado como grupos terroristas.

Estados Unidos considera al Clan del Golfo, a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, a la Segunda Marquetalia y al ELN organizaciones terroristas. Por lo que se entiende que las potenciales operaciones podrían ser contra dichas estructuras al margen de la ley.

En el caso ecuatoriano, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó recientemente que dos drones ya se encuentran operando en el espacio aéreo del país.

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En Colombia, funcionarios informaron durante el verano que el país había acordado recibir tres drones MQ-9 Reaper de Estados Unidos. Además, las autoridades colombianas estarían evaluando la compra de una aeronave adicional para reforzar las capacidades de vigilancia y seguimiento de objetivos de alto valor.

El propio New York Times recuerda que estos aparatos han sido conocidos dentro de la fuerza militar estadounidense como los “cazadores-asesinos”, según se reportó. “El MQ-9 Reaper, que puede permanecer en el aire durante periodos más prolongados y transportar una mayor carga útil de misiles y bombas que su predecesor, el Predator, se ha utilizado en ataques aéreos contra grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda en Oriente Medio y Al Shabab en África”, expresó el artículo.