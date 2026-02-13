Confidenciales

Gobierno de Estados Unidos sienta su posición sobre la erradicación con drones de cultivos de coca en Colombia

La erradicación focalizada con drones promete intervenciones más precisas y con menor exposición para la fuerza pública.

Redacción Mundo
13 de febrero de 2026, 5:17 p. m.
Erradicación de cultivos de coca con drones.
Erradicación de cultivos de coca con drones. Foto: Captura de pantalla de X / @StateINL

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés) confirmó que Colombia puso en marcha un programa de erradicación de cultivos de coca mediante drones, con apoyo estadounidense.

“Con el respaldo de INL, Colombia ha lanzado la erradicación de coca con drones. Esta tecnología podría cambiar las reglas del juego: menos cultivo de coca, más seguridad en Colombia, menos drogas mortales llegando a las calles estadounidenses y más vidas salvadas”, señaló la entidad en su cuenta oficial en X.

El mensaje agrega que se trata de “una gran oportunidad para aumentar los resultados en la lucha antidrogas entre Estados Unidos y Colombia”, subrayando el carácter bilateral de la iniciativa.

Es de recordar que en el mes de diciembre del año pasado, el gobierno colombiano autorizó el uso de drones para erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre controlada, no como aplicación aérea masiva, pero sí con herbicida en zonas específicas donde otras formas de erradicación no son viables.

Según explicó en su día el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, los drones operarán aproximadamente a 1,5 metros sobre el dosel de las plantas para minimizar la dispersión del herbicida y proteger fuentes hídricas, suelos y cultivos lícitos. El método no sustituye la erradicación manual ni los programas de sustitución de cultivos, sino que se plantea como una herramienta complementaria dentro de una política integral contra el narcotráfico.

