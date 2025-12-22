Este es el aval que emitió el gobierno Petro para que la Policía empiece la aspersión de glifosato con drones

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aclaró que, para que la Policía Nacional pueda iniciar la aspersión de glifosato desde drones, el gobierno del presidente Gustavo Petro debía presentar un aval que garantiza la seguridad en ese tipo de operaciones.

Desde la ANLA explicaron que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Aspersión Aérea de Glifosato, liderado por la Policía, contaba con un Plan de Manejo Ambiental otorgado desde noviembre de 2001, pero que fue suspendido 14 años después mediante otra resolución.

Sin embargo, el 12 de diciembre de 2016, la autoridad ambiental autorizó la aspersión terrestre con glifosato a través de las técnicas de bomba espalda, equipo estacionario y una modalidad conocida como EATBAND, que es popularmente identificada como el uso de drones.

Con esa modificación se estableció que, para que la Policía Nacional pueda aplicar esa modalidad, primero el Comité Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia, debe emitir un aval que garantice que la aplicación de ese químico con drones cumpla todas las condiciones técnicas de una operación de aspersión terrestre.

Por eso, desde la entidad explicaron que para esas actividades no se requiere un nuevo instrumento ambiental que avale ese tipo de técnicas de aspersión, teniendo en cuenta que los existentes siguen vigentes, sino que el Comité entregó a la Policía el aval sobre el estudio de calibración, el cual será verificado por la propia ANLA antes del inicio de la operación.

Las restricciones detrás de la aspersión con glifosato

Con el aval enviado para la activación de esa aspersión, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales también le recordó al gobierno Petro que la Resolución 2257 del 25 de septiembre de 2025 actualizó las condiciones para realizar aspersión terrestre con glifosato en Colombia.

Estos son los contratos por 2.600 millones de pesos que firmó el gobierno Petro para la aspersión terrestre con glifosato

Para ello, se deben cumplir ciertas obligaciones, como no asperjar en zonas de producción de alimentos del sector agrícola; establecer límites frente al agua y los residuos de glifosato, y ajustar el plan de contingencias conforme a la normativa vigente.

Por eso, la ANLA reafirmó su compromiso de realizar una gestión ambiental rigurosa, técnica y transparente sobre este nuevo modelo de aspersión de glifosato con drones que pretende poner en marcha el Gobierno Petro para hacer frente al aumento exponencial de los cultivos ilícitos en Colombia.