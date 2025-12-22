Nación

Este es el aval que emitió el gobierno Petro para que la Policía empiece la aspersión de glifosato con drones

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, presentó la nueva estrategia contra los cultivos ilíticos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 10:43 p. m.
La Policía Nacional se hará cargo de ese nuevo modelo de aspersión de glifosato con el uso de drones
La Policía Nacional se hará cargo de ese nuevo modelo de aspersión de glifosato con el uso de drones Foto: No

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aclaró que, para que la Policía Nacional pueda iniciar la aspersión de glifosato desde drones, el gobierno del presidente Gustavo Petro debía presentar un aval que garantiza la seguridad en ese tipo de operaciones.

Desde la ANLA explicaron que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Aspersión Aérea de Glifosato, liderado por la Policía, contaba con un Plan de Manejo Ambiental otorgado desde noviembre de 2001, pero que fue suspendido 14 años después mediante otra resolución.

Sin embargo, el 12 de diciembre de 2016, la autoridad ambiental autorizó la aspersión terrestre con glifosato a través de las técnicas de bomba espalda, equipo estacionario y una modalidad conocida como EATBAND, que es popularmente identificada como el uso de drones.

Con esa modificación se estableció que, para que la Policía Nacional pueda aplicar esa modalidad, primero el Comité Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia, debe emitir un aval que garantice que la aplicación de ese químico con drones cumpla todas las condiciones técnicas de una operación de aspersión terrestre.

Nación

Embajada de EE. UU. en Colombia y la Agencia Consular en Barranquilla hacen importante anuncio de sus servicios durante Navidad y fin de año

Cali

Yumbo lidera la reducción del delito en el Valle y marca contraste con el deterioro de seguridad regional

Medellín

“Este es”: ya fue identificado el responsable de entrar pólvora al Atanasio Girardot; alcalde de Medellín anunció acciones penales

Nación

MinHacienda, Germán Ávila, deberá explicar cómo negoció la venta de títulos de tesorería a inversionista extranjero

Medellín

Precoltur, empresa involucrada en accidente de estudiantes, le responde a SuperTransporte tras suspensión

Bogotá

Mensajes de texto fraudulentos activaron un robo bancario a una mujer en Bogotá: así operan estas estafas

Medellín

Este es el balance y estado de los heridos que dejó caída de un bus a abismo en Antioquia

Política

Esta es la denuncia contra Irene Vélez por no declarar un conflicto de interés cuando fue nombrada como encargada del Ministerio de Ambiente

Bogotá

Chía restringirá el paso de camiones de carga pesada desde el 15 de octubre, y le pide al Gobierno “desengavetar” proyectos de infraestructura

Política

Obras por impuestos y seguridad: propuestas de precandidatos para mejorar la infraestructura del país

Por eso, desde la entidad explicaron que para esas actividades no se requiere un nuevo instrumento ambiental que avale ese tipo de técnicas de aspersión, teniendo en cuenta que los existentes siguen vigentes, sino que el Comité entregó a la Policía el aval sobre el estudio de calibración, el cual será verificado por la propia ANLA antes del inicio de la operación.

Las restricciones detrás de la aspersión con glifosato

Con el aval enviado para la activación de esa aspersión, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales también le recordó al gobierno Petro que la Resolución 2257 del 25 de septiembre de 2025 actualizó las condiciones para realizar aspersión terrestre con glifosato en Colombia.

Estos son los contratos por 2.600 millones de pesos que firmó el gobierno Petro para la aspersión terrestre con glifosato

Para ello, se deben cumplir ciertas obligaciones, como no asperjar en zonas de producción de alimentos del sector agrícola; establecer límites frente al agua y los residuos de glifosato, y ajustar el plan de contingencias conforme a la normativa vigente.

Por eso, la ANLA reafirmó su compromiso de realizar una gestión ambiental rigurosa, técnica y transparente sobre este nuevo modelo de aspersión de glifosato con drones que pretende poner en marcha el Gobierno Petro para hacer frente al aumento exponencial de los cultivos ilícitos en Colombia.

Mas de Nación

Embajada Norte América

Embajada de EE. UU. en Colombia y la Agencia Consular en Barranquilla hacen importante anuncio de sus servicios durante Navidad y fin de año

Mejora la seguridad en Yumbo, Valle del Cauca

Yumbo lidera la reducción del delito en el Valle y marca contraste con el deterioro de seguridad regional

Identifican a hincha que ingresó pólvora al Atanasio Girardot.

“Este es”: ya fue identificado el responsable de entrar pólvora al Atanasio Girardot; alcalde de Medellín anunció acciones penales

No

Este es el aval que emitió el gobierno Petro para que la Policía empiece la aspersión de glifosato con drones

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria

MinHacienda, Germán Ávila, deberá explicar cómo negoció la venta de títulos de tesorería a inversionista extranjero

En el bus iban aproximadamente 40 estudiantes.

Precoltur, empresa involucrada en accidente de estudiantes, le responde a SuperTransporte tras suspensión

La mujer contó que se dirigió a una sucursal bancaria para dejar constancia de lo ocurrido.

Mensajes de texto fraudulentos activaron un robo bancario a una mujer en Bogotá: así operan estas estafas

Accidente de bus en Antioquia

Este es el balance y estado de los heridos que dejó caída de un bus a abismo en Antioquia

Alicia Graham Sardi, la madre de una de las niñas muerta por talio falleció en 2021 luego de una batalla contra cáncer de seno y un presunto envenenamiento por talio.

Caso Zulma Guzmán: amigo revela cómo fueron los últimos días de la madre de niña muerta por talio

No

Exclusión de coronel retirado provoca la salida de Acore de la mesa de negociación con el Ejército Bolivariano

Noticias Destacadas