La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de un exfuncionario del Ministerio de Defensa y dos particulares por su presunta participación en un proceso contractual que terminó bajo la lupa de las autoridades.

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El caso está relacionado con el contrato suscrito el 31 de diciembre de 2024 para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, cuyo valor superó los 32 millones de dólares.

El ente investigador imputó cargos contra Herbert Arnulfo Buitrago Galán, quien se desempeñó como director de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, además de Carlos Martín Uribe Forero y el ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie. Según la investigación, entre septiembre y diciembre de 2024 el proceso habría sido direccionado para beneficiar a la empresa representada por Montgomerie mediante una modalidad de contratación que, presuntamente, no era la adecuada.

De acuerdo con la Fiscalía, Buitrago Galán habría impartido instrucciones para favorecer al contratista, coordinado el intercambio de información con los particulares involucrados, servido como traductor en las comunicaciones con el empresario extranjero e incluso entregado una cotización por 36 millones de dólares para la estructuración del negocio.

Además, habría tenido conocimiento de informes que advertían que la empresa no demostraba la capacidad técnica, jurídica, financiera ni la experiencia requerida para ejecutar el contrato.

La investigación también señala que Uribe Forero y Montgomerie participaron en reuniones relacionadas con la estructuración del contrato. Posteriormente, Uribe Forero habría intervenido en un cambio a la forma de pago que permitió autorizar un anticipo del 50 % del valor total.

Como resultado, el 15 de abril de 2025 se desembolsaron 16,2 millones de dólares, pese a que el contratista solo había ejecutado labores valoradas en cerca de 2,6 millones de dólares.

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Meses después, en noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del contrato debido a la falta de mantenimiento de las aeronaves.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó al exfuncionario el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En cuanto a Uribe Forero y Montgomerie, deberán responder además por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.