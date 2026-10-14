Estados Unidos prepara el despliegue de cientos de soldados del Ejército en América Latina para ampliar su campaña militar contra el narcotráfico, con presencia prevista en Panamá, Colombia y Honduras.

Esto, según reveló The New York Times, que citó a funcionarios militares estadounidenses familiarizados con los planes, quienes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos operativos.

De acuerdo con el diario, los primeros integrantes de un batallón de 600 soldados de la 10.ª División de Montaña, con sede en Fort Drum, Nueva York, comenzaron a desplegarse en un nuevo centro de entrenamiento en la selva de Panamá.

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Posteriormente, las tropas participarán en ejercicios con fuerzas locales en Colombia y Honduras.

La operación forma parte de una expansión de la estrategia del Pentágono para combatir a los grupos dedicados al narcotráfico en el hemisferio occidental, en momentos en que la administración del presidente Donald Trump presiona a los gobiernos de la región para que intensifiquen sus ofensivas militares y permitan una mayor cooperación con las fuerzas estadounidenses.

Soldados estadounidenses llegarán a Colombia. Foto: AFP

De acuerdo con las fuentes citadas por The New York Times, algunos de los soldados también podrían prestar apoyo a fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos que asesoran a fuerzas aliadas involucradas en redadas contra presuntos narcotraficantes. Entre las tareas contempladas estarían proporcionar seguridad adicional a helicópteros estadounidenses y responder en caso de que los equipos de Operaciones Especiales se encuentren en dificultades.

El diario advirtió, sin embargo, que los despliegues anunciados son temporales, aunque podrían convertirse en un componente más permanente de la presencia militar estadounidense en la región.

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Según el diario, el contingente que llegue a Colombia participará en el ejercicio Southern Vanguard, programado para comenzar a finales de octubre. Otros grupos de soldados se trasladarán a Honduras para desarrollar actividades de entrenamiento con fuerzas de ese país.

The New York Times señaló que, aunque varios gobiernos latinoamericanos se han sumado a una alianza política y militar liderada por Washington para combatir a los grupos criminales, solo unos pocos han aceptado oficialmente la realización de operaciones conjuntas en su territorio, entre ellos Colombia y Honduras.

Miembros del Ejército de los Estados Unidos. Foto: AP

Además del envío de soldados, funcionarios estadounidenses señalaron al diario que varios cientos de militares de la 10.ª División de Montaña tenían previsto incorporarse a un nuevo comando para operaciones en el hemisferio occidental, con sede en Miami. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también creó una oficina en el Pentágono para ayudar a supervisar las actividades militares contra los cárteles.

El Departamento de Defensa declinó comentar específicamente los nuevos despliegues. En una declaración citada por The New York Times, aseguró que mantiene su compromiso con un “enfoque de trabajo con aliados y socios capaces para profundizar la colaboración y mantener una presión constante contra las redes de amenazas hemisféricas”.

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La expansión se suma al traslado de varios drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador, una operación que el diario también había reportado. Asimismo, se enmarca en los esfuerzos de Washington por consolidar una coalición militar regional contra los cárteles, integrada por 19 socios, incluido Estados Unidos.