Gobierno Trump habría confirmado que Estados Unidos está “al tanto”de reportes del uso de Verónica Alcocer de avión para “transportar narcóticos a Venezuela”

Un trino del periodista Juan Esteban Silva hizo pública la primera reacción del gobierno de los Estados Unidos a la portada más reciente de SEMANA con la entrevista de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial

“Gobierno Trump me confirma directamente que Estados Unidos está “al tanto”, por primera vez de manera oficial, “de los reportes que señalan que Verónica Alcocer usó un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresó con 2,5 millones de dólares”. Es decir, no es un hecho aislado lo que ha publicado Vicky Dávila en revista SEMANA", señala el periodista.

Según Silva se trata de unos hechos que ya son revisados por “Washington y merece la atención. Alcocer es la ex esposa del expresidente colombiano Gusta o Petro (también incluido en la lista Ofac)”

El periodista aseguró que “el Departamento de Estado me recuerda también que la Ofac la incluyó el 24 de octubre de 2025 bajo la Orden Ejecutiva 14059, que según me explica el portavoz, “es la norma que permite a Estados Unidos sancionar a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas”. La sanción seguirá vigente. El portavoz también me dice que las administraciones de los presidentes Trump y Abelardo De La Espriella están “revitalizando la relación bilateral y profundizando la cooperación en seguridad y economía”.

La confirmación del Departamento de Estado se da unos días después de que la exasesora presidencial Eva Ferrer asegurara en entrevista con Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial y trajo 2,5 millones de dólares a Colombia procedentes de ese país.

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“Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, aseguró Ferrer. La catalana asegura que es Manel Grau quien le cuenta del objetivo de esos viajes. “Él me confirma que eso se ha liado mucho y que había droga”, detalla.

Departamento del Tesoro de EE. UU. se pronunció tras la fuerte polémica de Verónica Alcocer

Ferrer cuenta de cómo se daban esos trayectos en la más absoluta opacidad. “A mí me dicen, y lo que viví, es que todos los temas de los vuelos de Verónica hacia Venezuela los llevaba Carolina Plata y eran superconfidenciales. Y desde que yo salí, más. Sé que a uno de los edecanes no lo tienen en cuenta para nada de esos viajes porque decían que no les daba confianza y que todo eso se llevaba muy en secreto”.

Y también que no fue un único traslado. “Fueron muchos”, agregó.

Ferrer describió a Verónica como una mujer codiciosa y la jefe de una banda criminal. Agregó que en el gobierno, su papel era ser la “poli mala”.

“Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva. Todo tiene que funcionar según sus intereses”, dijo.

Y confesó que “al principio pensaba que la estaban utilizando. Y hace rato veo que no. Ella sí está cómoda, tiene unos intereses. Vine a Colombia con la idea de trabajar; ella pacta conmigo que vamos a trabajar temas de mujeres. Al final, veo que está rodeada de gente que tenía intereses económicos, y entre ellos estaba ella”.