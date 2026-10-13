Departamento del Tesoro de EE. UU. se pronunció tras la fuerte polémica de Verónica Alcocer

Una dura controversia política e institucional se desató tras las recientes revelaciones formuladas por Eva Ferrer Galcerán, exconsejera para la Reconciliación entre 2022 y 2023.

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En una entrevista concedida a SEMANA, la exfuncionaria de doble nacionalidad colombo-española sostuvo que existieron supuestos vínculos con redes del narcotráfico y estructuras al margen de la ley.

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Entre las acusaciones más severas, la excolaboradora afirmó que Verónica del Socorro Alcocer García habría empleado la aeronave asignada a la Presidencia para movilizar sumas cercanas a los 2,5 millones de dólares procedentes de Venezuela, así como el eventual traslado de cargamentos ilícitos entre ambas naciones.

Frente a la gravedad de los testimonios, la Procuraduría General de la Nación formalizó el inicio de una indagación previa dirigida al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

EE. UU. y la Procuraduría ponen la lupa sobre el entorno de Verónica Alcocer tras severos señalamientos Foto: Mariano Vimos

El órgano de control busca determinar la veracidad de las anomalías denunciadas sobre el traslado no autorizado de dinero en efectivo y sustancias prohibidas a bordo del avión oficial en trayectos fronterizos.

Posición de Estados Unidos, ratificación de la OFAC y postura del MinJusticia

Las denuncias periodísticas han tomado mayor resonancia tras las declaraciones brindadas por voceros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a la cadena NTN24, ratificando la permanencia de Alcocer en la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Revelaciones de Eva Ferrer desatan investigación por presunto tráfico de divisas y sustancias ilícitas Foto: Presidencia / SEMANA

El organismo estadounidense rememoró que el nombramiento de Alcocer como embajadora en misión especial fue dejado sin efecto por la justicia colombiana al vulnerar la prohibición constitucional de nepotismo consagrada en el artículo 126 del texto superior.

Desde el ámbito gubernamental, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reaccionó señalando la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación adelante las averiguaciones con total independencia: “todo lo que se denuncie, independientemente de quién sea, pues tiene que haber una investigación; ahí respetamos nosotros la autonomía de la Fiscalía”.

No obstante, enfatizó que “lo que se oye es delicado, pero hay que mirar el debido proceso”. Finalmente, Manuel Aguilera, director de República USA, subrayó que combatir la narcopolítica y las conexiones delictivas continentales constituye un pilar central para la Casa Blanca, anticipando un estricto seguimiento a los hallazgos que surjan en las próximas semanas.