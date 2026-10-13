En cabeza de un general está la investigación de la Fuerza Aérea por el escándalo de Verónica Alcocer

Continúan los ecos de la denuncia que se conoció a través de SEMANA, de Eva Ferrer, amiga personal de Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, sobre presuntas conductas ilegales que se habrían ejecutado en aviones de la Fuerza Aérea.

Los imprescindibles en los vuelos de Verónica Alcocer. Foto: SEMANA, Harold Rolando Rivas Fuentes, PlanePhotos.net

SEMANA conoció que la investigación estará liderada por el general Adilson Bueno Pineda, inspector de la Fuerza Aérea, quien, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, tendrá la misión de esclarecer si en aeronaves de la FAC asignadas en su momento a Verónica Alcocer se cometieron delitos, como lo denunció Ferrer.

De acuerdo con la denuncia de Ferrer, la entonces primera dama habría usado un avión de la Fuerza Aérea en un viaje a Venezuela para transportar cocaína y traer el dinero de la venta del cargamento, que ascendería a 2,5 millones de dólares.

Además, la investigación giraría en torno a los movimientos de civiles que viajaron con Verónica Alcocer y que, al parecer, no tenían facultades para ser movilizados en bienes del Estado.

En su declaración a SEMANA, Eva Ferrer dijo: “Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”.

Un avión de la Fac habría sido usado para transportar dinero ilegal por parte de Verónica Alcocer, según Eva Ferrer. Foto: Adobe Stock

El viaje al que hace referencia Ferrer se ejecutó el 31 de enero de 2023, donde Verónica, junto a Manel Grau, visitaron al entonces presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores.

La plata en efectivo, según narra Ferrer, habría sido utilizada para la campaña de Fernández Alcocer (primo de Verónica) a la Gobernación de Sucre.

“Enero de 2023. Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares). Entonces le digo: “¿Pero Gustavo sabe eso?”. Y me dice: “No”. Y digo: “Estáis locos”. Y entonces me dice que ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo (de Verónica Alcocer)“, manifestó.

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, habló en SEMANA sobre una presunta red criminal en la que estaría implicada Verónica Alcocer. Foto: Juan Carlos Sierra-SEMANA

Incluso dijo que “parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.