SEMANA conoció el borrador publicado por Colombia Compra Eficiente mediante el cual se fija un marco de reglas prácticas para la adquisición y el uso cotidiano de la inteligencia artificial (IA) en la contratación estatal en Colombia, en un escenario en el que el país carece de una ley general de inteligencia artificial y de una modalidad de contratación exclusiva para esta tecnología.

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El documento de la Agencia Nacional de Contratación Pública contempla la exigencia de una supervisión humana permanente, la clasificación de los sistemas según su nivel de criticidad, la aplicación de controles de gobernanza de datos y la adopción de un banco de cláusulas contractuales tipo.

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Marco normativo y reglas imperativas de actuación pública

Ante la falta de una norma única sobre inteligencia artificial o contratación de IA, el régimen aplicable se apoya en disposiciones generales y lineamientos de entidades de control:

Leyes y jurisprudencia: se aplican las leyes estatutarias de protección de datos personales (leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012), la ley de transparencia (Ley 1712 de 2014), el Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011, artículos 53 a 64), las normas de derechos de autor (Ley 23 de 1982 y Decisión Andina 351) y sentencias de la Corte Constitucional como la T-323 de 2024 (neutralidad tecnológica y mitigación de sesgos), la T-067 de 2025 (transparencia algorítmica y explicabilidad) y la C-212 de 2026 (criterios para identificar sistemas de IA).

se aplican las leyes estatutarias de protección de datos personales (leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012), la ley de transparencia (Ley 1712 de 2014), el Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011, artículos 53 a 64), las normas de derechos de autor (Ley 23 de 1982 y Decisión Andina 351) y sentencias de la Corte Constitucional como la T-323 de 2024 (neutralidad tecnológica y mitigación de sesgos), la T-067 de 2025 (transparencia algorítmica y explicabilidad) y la C-212 de 2026 (criterios para identificar sistemas de IA). Directivas y conceptos: el documento integra la Circular Externa 002 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Directiva Conjunta 007 de 2025 de la Procuraduría y la Defensoría, el Concepto C-1015 de 2026 de Colombia Compra Eficiente (que avala el uso de IA sin sustituir la decisión humana), el Conpes 4144 de 2025 y la guía de 2026.

La Agencia Nacional de Contratación Pública publicó un borrador para comentarios con el que busca definir las reglas para el uso oficial de esta tecnología. Foto: Agencia Nacional de Contratación Pública - Composición SEMANA

En materia operativa, el borrador impone deberes estrictos a servidores públicos y contratistas:

Supervisión humana y responsabilidad: la IA funciona solo como apoyo instrumental (buscar, resumir, redactar borradores); evaluar ofertas, verificar requisitos habilitantes o adjudicar corresponde exclusivamente a las personas, con responsabilidad indelegable de quien firma o expide el acto.

la IA funciona solo como apoyo instrumental (buscar, resumir, redactar borradores); evaluar ofertas, verificar requisitos habilitantes o adjudicar corresponde exclusivamente a las personas, con responsabilidad indelegable de quien firma o expide el acto. Verificación y trazabilidad: todo dato, norma, cifra o argumento generado por IA debe contrastarse con fuentes oficiales antes de incorporarse al expediente para evitar alucinaciones o información falsa, dejando constancia cuando su aporte sea sustantivo.

Niveles de criticidad, cláusulas contractuales y protección de datos

En lugar de adoptar la categoría europea de “alto riesgo”, la guía define tres niveles de criticidad durante la etapa de planeación —que podrán ajustarse si las funciones cambian durante la ejecución—, según el impacto y la evaluación prevista en la Directiva Conjunta 007 de 2025: criticidad baja (apoyo verificable y confidencialidad), media (interacción directa con ciudadanos o proveedores, con aviso automatizado, SLA, registros y corrección de errores) y alta (supuestos del artículo 13 de la Directiva Conjunta 007 de 2025, como subsidios, empleos, predicción de conductas, perfilamiento o poblaciones vulnerables, con análisis de impacto algorítmico, explicabilidad, pruebas de equidad y auditorías).

Asimismo, el documento estructura un banco de cláusulas tipo en seis grupos (A a F) —con cláusulas esenciales y opcionales según la modalidad de provisión: desarrollo a la medida, licencia, servicios en la nube o software como servicio (SaaS), o una modalidad mixta—.

El borrador también incluye reglas de protección de datos que contemplan la privacidad desde el diseño, la autorización previa, los estudios de impacto sobre la privacidad (PIA) cuando correspondan, la prohibición de reentrenar modelos con información estatal sin autorización expresa y la devolución o destrucción certificada de los datos al finalizar el contrato.

El documento recuerda, además, otros plazos relevantes: el periodo anual del 5 de septiembre al 5 de noviembre para la encuesta de sistemas algorítmicos del Ministerio Público y la entrada en vigor, el 5 de febrero de 2027, de los criterios ambientales o sociales ponderables en licitaciones del orden nacional, conforme al Decreto 0997.