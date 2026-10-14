El ejecutivo colombiano que aplica inteligencia artificial para reducir riesgos en carretera

Más de 4.750 personas murieron en las vías de Colombia hasta septiembre de 2026, según cifras de la Policía Nacional. Ante los riesgos que enfrentan las empresas transportadoras, herramientas como el GPS, las cámaras con inteligencia artificial y el análisis de datos se utilizan para supervisar la conducción y prevenir incidentes.

Daniel Ocampo, vicepresidente de operaciones para América Latina de la compañía estadounidense Zonar, está al frente de la operación regional de una plataforma que integra dispositivos conectados al motor, rastreo satelital y cámaras. El sistema identifica comportamientos como usar el celular al volante, conducir sin cinturón, distraerse, exceder la velocidad o realizar maniobras bruscas. Cuando registra uno de estos eventos, genera alertas para que los responsables de las flotas puedan hacer seguimiento y tomar medidas.

Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para la región de Zonar. Foto: Suministrada - API

En una flota monitoreada por la compañía, los eventos de seguridad bajaron de 1.077 a 317 entre agosto de 2025 y agosto de 2026, una reducción del 70,6 %. El factor de riesgo promedio disminuyó un 65 %. Los eventos relacionados con el uso del celular cayeron un 69,6 % y los de conducción sin cinturón, un 72,7 %. Los registros de frenadas, giros bruscos y aceleraciones se redujeron a cero, mientras que las salidas de carril bajaron un 92,5 %.

Ocampo explicó que los datos sirven para identificar a conductores que necesitan acompañamiento, revisar las circunstancias de cada evento y orientar capacitaciones. Las alertas y los videos también permiten conversar sobre las prácticas al volante y evaluar los cambios tras las medidas adoptadas.

“La seguridad vial es uno de los frentes en los que estas herramientas pueden incidir, pero no el único. Para las empresas de transporte, el consumo de combustible es uno de los principales costos operativos de las flotas de carga y pasajeros. Sin embargo, el uso de nuestra tecnología permite ahorros de hasta el 30 % en este rubro mediante el seguimiento de rutas, el control del tiempo que los motores permanecen encendidos mientras los vehículos están detenidos y el análisis de los estilos de conducción. Además, nuestros sensores especializados complementan el monitoreo al detectar consumos atípicos y posibles robos o descargas no autorizadas”, explicó el directivo.