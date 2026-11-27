Los pagos inmediatos en Colombia movilizan un 60 % más de dinero durante los días de quincena en comparación con una jornada normal. Además, el número de transacciones aumenta un 24 %, según un análisis de BPC elaborado con información de Bre-B publicada por el Banco de la República durante 2026.

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El comportamiento también se refleja en otras temporadas de alto consumo, como el Black Friday, el pago de la prima y la Navidad, cuando millones de compras y transferencias se concentran en periodos cortos, lo que pone a prueba la capacidad tecnológica de las entidades financieras.

De acuerdo con Felipe Gómez, director de Desarrollo de Negocios de BPC en Colombia, “los pagos inmediatos ya hacen parte del día a día de los colombianos y cada quincena lo demuestra. Para las entidades financieras, la clave está en preparar sus sistemas y su seguridad pensando en los momentos de mayor demanda. Así, las personas pueden pagar y recibir su dinero sin contratiempos y de forma segura”.

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A este panorama se suma el riesgo de fraude. Según cifras de la Policía Nacional citadas por la compañía, las denuncias por transferencias no autorizadas fueron más del doble entre enero y octubre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

La alerta cobra relevancia porque, en los pagos inmediatos, el dinero se transfiere en segundos y su recuperación puede ser difícil. Por ello, la compañía señala que los mecanismos de prevención deben analizar factores como el monto, el destinatario y la hora de cada operación para identificar movimientos sospechosos antes de que se completen.