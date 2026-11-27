Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en Norte de Santander.

Dos policías resultaron heridos luego de que se activara un artefacto explosivo en la vereda Agualinda, en el municipio de Los Patios.

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De acuerdo con la información preliminar conocida, los hechos se presentaron en la madrugada de este 27 de noviembre, cuando los uniformados se desplazaron hasta la vereda Agualinda para verificar la presencia de un cuerpo sin vida que habría sido abandonado en el sector.

En medio de la inspección se produjo la detonación de un artefacto explosivo que terminó afectando a los policías.

El reporte inicial señala que los dos uniformados lesionados son un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se ha conocido un balance oficial detallado sobre su estado de salud.

La detonación dejó heridos a los patrulleros Yeferson Zabala y Heidei Osorio, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica.

La Opinión también reportó que ambos policías resultaron lesionados mientras adelantaban labores de investigación y verificación en el sector.

Hasta el momento, no se ha divulgado un parte médico oficial que permita establecer la gravedad de sus heridas.

Imagen de cómo quedó la estación de Policía tras la explosión. Foto: Imagen laoponion.com-API

Tras los recientres hechos violentos, las autoridades departamentales anunciaron medidas para tratar de identificar y ubicar a los responsables, de acuerdo a lo que ha informado La F.M.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué grupo armado estaría detrás de la acción ni se han entregado detalles concluyentes sobre la forma en que fue instalado el explosivo.

Este nuevo atentado se registra en medio de una serie de acciones violentas contra la fuerza pública en Norte de Santander.

El pasado lunes 23 de noviembre, el comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, fue blanco de un ataque con explosivos lanzados mediante drones.

Según el balance publicado, allí se registraron tres civiles heridos y afectaciones en cerca de 60 viviendas del barrio Tasajero.

En esa oportunidad, la Policía informó que no hubo uniformados lesionados, pero sí daños en la infraestructura institucional y en viviendas cercanas.

La institución señaló que activó los protocolos de seguridad y dispuso sus capacidades para atender la emergencia y adelantar las investigaciones.

Las autoridades continúan con las labores para esclarecer el ataque ocurrido en Los Patios, establecer quiénes estarían detrás de la detonación y conocer las circunstancias en las que fue abandonado el cuerpo que los policías pretendían inspeccionar.