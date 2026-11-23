El atentado terrorista que ocurrió durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre en las instalaciones del comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, ha generado hasta reacciones políticas. En este hecho, dos personas terminaron lesionadas y varias viviendas con graves daños en su infraestructura.

Confirman dos civiles heridos tras ataque terrorista contra instalaciones de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta

El representante a la Cámara por Santander, Guillermo Blanco, del partido Conservador, lanzó duros cuestionamientos contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro por lo que considera una falta de acciones oportunas para contrarrestar esta modalidad de ataque utilizada por los grupos armados que hoy tiene en jaque la seguridad nacional.

“¿Cómo fue posible que durante cuatro años los grupos terroristas desarrollaran semejante capacidad para atacar con drones explosivos, mientras nuestra Fuerza Pública seguía sin contar con suficientes medios para contrarrestarlos?”, cuestionó Blanco por medio de su cuenta en la red social X.

Asimismo, Blanco realizó varias preguntas relacionadas con cómo fue el ingreso de los drones a Colombia para que terminaran en las manos de los grupos armados ilegales.

“¿Cómo ingresaron tantos drones al país? ¿Cómo se permitió que estos criminales perfeccionaran sus ataques? ¿Por qué, conociendo esta amenaza desde hace años, no se fortalecieron oportunamente los sistemas antidrones?”, manifestó.

De igual manera, sostuvo que lo que hoy se registró en Cúcuta es muestra de lo que se puede repetir en las diferentes regiones del país. “Hoy basta un dron cargado de explosivos para sembrar el terror y poner en riesgo la vida de nuestros policías, soldados y ciudadanos”, advirtió.

Atacan con drones cargados de explosivos el Comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta: dos heridos

Sin embargo, uno de los apartes más contundentes de su pronunciamiento estuvo dirigido a establecer responsabilidades políticas por las decisiones adoptadas durante la administración anterior.

“Y que quede claro: no estoy responsabilizando a un Gobierno que apenas comienza. Estoy cuestionando las decisiones y omisiones del Gobierno anterior, que tuvo cuatro años para enfrentar esta amenaza”, sostuvo el congresista conservador.

El Representante a la Cámara también cuestionó si las estrategias implementadas permitieron que las organizaciones ilegales incrementaran sus capacidades ofensivas y pusieran en riesgo la seguridad nacional. “¿Acaso la solución era permitir que estos grupos criminales siguieran fortaleciéndose hasta poner en jaque la seguridad de Colombia?”, agregó.

Finalmente, Blanco reclamó mayores inversiones en herramientas tecnológicas y capacidades operacionales para proteger a los uniformados. “¡Nuestra Fuerza Pública necesita tecnología, inteligencia y capacidades reales para enfrentar esta amenaza! No podemos seguir reaccionando después de cada ataque”, concluyó.