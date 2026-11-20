Una nueva masacre sacude a Colombia durante este viernes 20 de noviembre. Tres personas fueron asesinadas en el sector conocido como la Curva Pelelojo, en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. En ese mismo hecho, dos personas más terminaron lesionadas y fueron trasladadas hasta centros asistenciales cercanos.

Las disidencias de las Farc ‘reciclaron’ una modalidad terrorista usada por narcotraficantes de los 80. Experto habla en SEMANA

“En inmediaciones del canal de aguas Bogotá, fueron asesinadas tres personas habitantes de calle. Según la información disponible, las víctimas habrían sido atacadas de manera indiscriminada por hombres armados que llegaron al lugar y les dispararon, dejando además a otras dos personas heridas”, dio a conocer el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

Asimismo, precisaron que desde la Defensoría del Pueblo emitieron una alerta para esta zona de Norte de Santander, donde hay fuerte presencia de grupos armados que tienen nexos con bandas criminales.

“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 027/24 y su informe de seguimiento 026/26, que advierte sobre la persistencia de la violencia homicida en el área metropolitana de Cúcuta, con el sicariato como una de las principales modalidades empleadas por actores armados y estructuras criminales, así como prácticas de extrema violencia, entre ellas el desmembramiento de cuerpos, utilizadas como mecanismos de intimidación”, sostuvieron.

Lanzan artefacto explosivo cerca de un CAI de la Policía en Cali

Las autoridades avanzan con las investigaciones del caso. Foto: Cortesía Policía Nacional

Exactamente hay presencia de integrantes del Clan del Golfo, el ELN, Frente 33-Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, Rastrojos, Los Pelusos, entre otras bandas criminales.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cúcuta avanza con las respectivas investigaciones del caso con el fin de poder identificar plenamente a los responsables de esta nueva masacre que complica una vez más el orden público en el departamento de Norte de Santander.

La ciudadanía que tenga información al respecto se puede comunicar a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas y los siete días de la semana.