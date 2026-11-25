En la mañana de este 25 de noviembre, el Centro Democrático se pronunció a través de un comunicado sobre una situación que se ha desencadenado en los últimos días y que ha tenido como centro de la polémica a la exsenadora Paloma Valencia.

La bancada de la colectividad, liderada por Álvaro Uribe, rechazó de manera categórica los infundios que hacen creer que Paloma Valencia conocía de un atentado contra Miguel Uribe y que esta habría guardado silencio frente a la supuesta información que tenía.

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“Esta afirmación es falsa. Los chats que Paloma hizo públicos son claros: los mensajes que recibió se referían a un eventual atentado contra ella. En ningún momento mencionan, advierten o sugieren un atentado contra Miguel Uribe Turbay. Quien los lea completos, sin recortes, puede comprobarlo”, precisa el comunicado.

La bancada del Centro Democrático, liderada por Álvaro Uribe, expresó su respaldo a Paloma Valencia y pidió que quienes difundieron las acusaciones rectifiquen públicamente. Foto: Lina Gasca

Adicional a ello, aseguran que tienen pleno conocimiento del origen de esta campaña de desprestigio, que viene de bodegueros que, de manera sistemática, buscan atacar al Centro Democrático y erosionar su reputación, siendo una “táctica canalla, absolutamente inaceptable”.

Afirmaron además que utilizar la memoria de Miguel Uribe y el dolor de su familia y del país para, con mentiras, desprestigiar a una dirigente política, es una conducta que merece el rechazo de todos.

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Tras la situación, la bancada aseguró que respalda de manera plena a Paloma Valencia, exige además que quienes difundieron esta infamia rectifiquen públicamente sus afirmaciones y por último invitaron a la opinión pública a leer los chats completos antes de dar crédito a versiones que no corresponden a la verdad.

A través de un comunicado, el Centro Democrático aseguró que los chats divulgados por Paloma Valencia se referían a posibles amenazas en su contra y no mencionaban un atentado contra Miguel Uribe Turbay. Foto: Foto del video publicado por la senadora Paloma Valencia

Es importante recordar que Valencia, hace algunos días también le hizo frente a esta polémica, asegurando que nunca recibió tal información sobre advertencias del atentado que ocurrió en contra del senador. Estas fueron sus palabras a través de la red social X.

“Soy absolutamente clara: jamás recibí información sobre un atentado contra Miguel Uribe ni contra otras personas. Lo que sí recibí fueron advertencias de un atentado en mi contra, y cuando ocurrió el de Miguel, las puse en conocimiento de la Fiscalía”, dijo.