El expresidente Gustavo Petro se refirió por primera vez a la representante del Pacto Histórico, Verónica Estrada, señalada de falsificar sus diplomas de bachillerato y profesional de la Universidad Nacional para acceder a un contrato con el Estado.

Petro, contrario a lo que distintos sectores políticos esperaban, defendió a la dirigente antioqueña. Y, como si fuera poco, criticó al procurador Gregorio Eljach porque su entidad la suspendió provisionalmente por tres meses.

Procurador Gregorio Eljach y el expresidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: Colprensa

“Lo que ha hecho el procurador frente al caso de la representante por Antioquia, Verónica, del Pacto Histórico, es una flagrante ruptura de la Constitución y un anuncio que las y los demócratas deben detener. Ninguna autoridad administrativa debe afectar los derechos políticos de las personas que han sido elegidas por el voto popular”, manifestó el hoy presidente del Pacto.

Además, recordó el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su caso y el de Piedad Córdoba, que apuntó a que ningún funcionario elegido por voto popular podía ser destituido por una autoridad administrativa.

Nicolás Barguil cumplió la orden de la Procuraduría de suspender a Verónica Estrada. Foto: SEMANA.

“El procurador viola el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución. La intención es destruir la bancada del Pacto Histórico que es el partido más grande de Colombia solo porque es oposición a Abelardo De La Espriella”, afirmó Petro.

Dijo a través de su cuenta oficial de X que “ningún congresista del Pacto tiene por qué solidarirsarse con actitudes antidemocráticas. Solo se pierden derechos políticos, como el de elegir y ser elegido, por decisión propia o por sentencia de juez penal. Los congresistas y miembros de corporaciones públicas no tiene mayor requisito que la edad y no ser condenados por delitos”.

Luz Verónica Estrada Foto: SEMANA

En su escrito, Petro reiteró que “no es obligatorio los títulos académicos porque la mayoría de los colombiano(a)s no los tienen. Poner un requisito de este tipo, que hoy no existe en la Constitución, es recortar por completo la representación democrática del pueblo. Es extraño que la Procuraduría frente al caso de presentación de títulos falsos de funcionarios no electos, sino nombrados en el Ejecutivo en el presente gobierno —al contrario de los congresistas del Pacto Histórico—, no haya hecho ninguna suspensión de ninguno de los que sí están obligados a presentar esos títulos”.

Lo paradójico es que Petro cree que la Procuraduría no tiene la competencia para suspender a un representante a la Cámara en ejercicio, pero guardó silencio cuando Gregorio Eljach sacó de su cargo a la entonces congresista Gloria Arizabaleta porque, como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, lo suspendió porque participó, supuestamente, en política.

Arizabaleta hacía parte del Pacto Histórico, el partido del entonces presidente, y aún así, el exmandatario guardó silencio y celebró, en su momento, la decisión de Eljach.

Con la suspensión de Verónica Estrada, su curul no será reemplazada. Es decir, el Pacto Histórico pierde un voto temporalmente en el Legislativo.