El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, hizo efectiva en la tarde de este martes 24 de noviembre, la decisión del procurador Gregorio Eljach de suspender a la representante del Pacto Histórico, Verónica Estrada, por falsificar sus títulos académicos.

Esta es la resolución de la Cámara de Representantes contra Verónica Estrada. Foto: Autor anónimo.

Aunque el jefe del Ministerio Público suspendió a la dirigente política antioqueña el lunes, hasta hoy, al inicio de la Plenaria de la Cámara, Barguil hizo efectiva la medida.

De acuerdo con la Resolución 910 de 2026, Barguil requirió a Luz Verónica Estrada Holguín “para que proceda ante la División de Servicios y la Sección de Suministros de la Corporación, a la devolución de los bienes de propiedad de la Cámara de Representantes que le fueron suministrados para el ejercicio para el ejercicio de su actividad congresional”.

Luz Verónica Estrada Foto: SEMANA

Y, tal como lo solicitó Gregorio Eljach, “ordenó su suspensión provisional por tres meses contados a partir de la promulgación de la presente resolución o hasta que la autoridad disciplinaria y/o la autoridad judicial disponga otra cosa”.

Además, declaró vacante temporalmente la curul de la representante antioqueña Estrada, “en representación del Pacto Histórico, condicionada a las decisiones que adopte el respectivo ente de control o la autoridad judicial competente en el proceso seguido en contra de la mencionada congresista”.

Gregorio Eljach, procurador general. Foto: Procuraduría

Es decir, “no habrá lugar al llamamiento del reemplazo de Verónica Estrada”, aclaró el presidente de la Cámara de Representantes. Al fin y al cabo, la parlamentaria está suspendida temporalmente de su cargo y no hay una destitución en su contra.

La decisión de suspender a Estrada la firmó directamente el procurador delegado para Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Sánchez, quien actuó luego de conocer que la antioqueña, en el año 2021, habría falsificado su título profesional de la Universidad Nacional, la tarjeta profesional que la acreditaba en esa área y los documentos que habría utilizado como contratista de la Dian y, al parecer, que aportó al Congreso de la República.

El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil. Foto: Nicolás Barguil

“Teniendo en cuenta la naturaleza de la falta y el cargo que ostenta la investigada (Verónica Estrada), se colige que existen circunstancias objetivas que permiten deducir de manera seria y razonada que su permanencia en el cargo, puede dar lugar a que la disciplinada interfiera en el trámite de la actuación”, se lee en el documento de la Procuraduría donde se ordenó la suspensión de la joven política.

La Procuraduría fue el organismo de control que actuó rápidamente contra Verónica Estrada porque el Pacto Histórico y sus integrantes consideraron que le quitarían la voz y voto en la Cámara, pero no lo hicieron. Y el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, avocará conocimiento de la investigación sobre Estada en la tarde de este martes, 24 de noviembre.

SEMANA conoció que la Corte Suprema de Justicia también avanza en la investigación, mientras la representante insiste en defenderse a través de su abogado y en no renunciar. Este medio estableció que en el petrismo nadie sabe qué se hizo la dirigente cuestionada. No responde el teléfono celular. Y tampoco ha visitado el Capitolio tras el escándalo.