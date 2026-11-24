La congresista Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, hasta ahora solo ha hecho un pronunciamiento público y no anunció que vaya a renunciar a su curul, como se lo han solicitado desde la bancada, tras haber mentido sobre los títulos académicos y los certificados que presentó en su hoja de vida.

Escándalo de Verónica Estrada: reaparece video en que habla de su etapa escolar, pero un detalle llama la atención

SEMANA conoció que la congresista no le responde ni a los miembros de su bancada, que han tratado de contactarla por distintas vías. Asimismo, no ha vuelto a aparecer en el Congreso ni en su partido.

Este lunes, 22 de noviembre, la bancada se congregó en su sede en Teusaquillo, en Bogotá, para abordar este tema y el congreso fundacional que llevará a cabo el próximo año.

Sobre el caso de Estrada y otros miembros que también estarían siendo evaluados ante la opinión pública por los estudios y certificaciones que han presentado, se decidió no abordar el tema a profundidad en la discusión oficial de la colectividad, más allá de reconocer que nadie sabe de su paradero y dejarlo en manos de la Comisión de Ética, que fue establecida con representantes de los diversos partidos que componen el Pacto Histórico.

Estrada tampoco apareció este lunes en el Congreso y las puertas de su oficina permanecieron cerradas. Nadie sabe de su paradero.

Más allá del escándalo propio de la congresista, el Pacto Histórico se encuentra en una encrucijada. El afán de la colectividad ahora es que pueda llegar a perder una curul en la Cámara de Representantes, si se declara la silla vacía para Estrada.

Ese camino podría darse si la Corte Suprema de Justicia determina que la congresista es responsable de haber mentido en sus títulos académicos, certificaciones, tarjetas profesionales, entre otros, para obtener cargos y contratos con el Estado, lo que podría implicar una posible falsedad en documento público. Hasta el momento, se sabe que hay más de cinco denuncias radicadas en el alto tribunal.

Si la Corte determina que Estrada fue responsable, se podría decretar la silla vacía para el Pacto Histórico. Foto: Foto: Colprensa

Para prevenir que el Pacto Histórico pierda la curul, la congresista debería renunciar a esa dignidad; sin embargo, en el único pronunciamiento no hizo ese anuncio, sino que puso el caso en manos de su abogado, que le aconsejó no dar declaraciones.

La colectividad dejó instalada la Comisión de Ética que estudiará el caso, pero su alcance se extiende hasta la posibilidad de suspender su voto y su voz en el Congreso, si la encuentran responsable.

Por su parte, la Procuraduría ya la suspendió, pero la decisión final la tendrá la Corte Suprema de Justicia, que determinará si la congresista cometió los delitos por los que está siendo investigada, y si, en ese caso, el partido de izquierda termina con una curul menos por las actuaciones de Estrada, que llegó por una lista cerrada.