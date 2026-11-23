Tras la primera aparición pública de Andrés Fernando Sepúlveda —conocido en el país como el hacker— luego de recuperar su libertad el 22 de diciembre de 2020 tras pagar 2.423 días de prisión (seis años, siete meses y 17 días), el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó directamente a las declaraciones entregadas por el experto informático sobre el escándalo político-judicial de 2014.

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“Yo todavía sigo con este tema vivo en la Fiscalía, que conocí después del escándalo. Al señor Sepúlveda lo presionaron para declarar contra mí”, manifestó el exmandatario al referirse a las denuncias expuestas durante la entrevista.

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La infiltración al uribismo en 2014 y las presiones para declarar contra el Centro Democrático

Durante el diálogo con el periodista Melquisedec Torres en el programa Indagatoria, Sepúlveda sostuvo que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de la época infiltró la campaña de Óscar Iván Zuluaga y del uribismo para sabotear su candidatura, al tiempo que denunció presiones de la Fiscalía de Eduardo Montealegre para incriminar a dirigentes del Centro Democrático.

Al revisar el proceso que terminó con su condena a 10 años de cárcel tras su captura el 5 de mayo de 2014, Sepúlveda explicó que él mismo planteó interceptar comunicaciones de las Farc en La Habana para demostrar que seguían delinquiendo, pero afirmó que el organismo de inteligencia del gobierno de Juan Manuel Santos, dirigido entonces por el almirante Álvaro Echandía, utilizó ese escenario para golpear a la oposición.

“La DNI infiltró la campaña del uribismo, de Óscar Iván Zuluaga específicamente, y yo fui el puente sin quererlo”, aseguró el entrevistado al señalar que los hackers Daniel Bajaña (ecuatoriano) y Rafael Revert (español) fueron incrustados en su oficina para grabar sus encuentros con el candidato presidencial.

Sobre las declaraciones que rindió inicialmente ante la justicia señalando a dirigentes políticos del Centro Democrático —de las cuales posteriormente se retractó—, Sepúlveda afirmó que actuó bajo fuertes amenazas de la cúpula de la Fiscalía encabezada por Eduardo Montealegre, Jorge Fernando Perdomo y Julián Quintana contra la libertad de su familia, además de denunciar la imposición de abogados desconocidos como Ignacio Londoño Zabala y la firma obligada de una carta agradeciendo su propia captura.

No obstante, al ser preguntado sobre quiénes dentro de la campaña de 2014 conocían en detalle sus actividades clandestinas, optó por guardar silencio acogiéndose a su derecho constitucional a no autoincriminarse.

Alertas por la DNI en 2026, el caso Oyola y el seguimiento a Paloma Valencia

En el tramo final de la entrevista, Sepúlveda trasladó su análisis al escándalo actual en torno a Carlos Andrés Oyola —capturado recientemente pese a tener orden de captura desde el 8 de mayo de 2026 mientras seguía trabajando en la DNI— y a los informes de inteligencia sobre planes para alterar los resultados electorales de 2026.

El experto calificó como de extrema gravedad que la plataforma interna de órdenes de trabajo de la DNI dejara de operar durante cuatro a seis meses coincidiendo con la campaña presidencial, periodo en el que se solicitó la base de datos electoral a la Registraduría y se reportó la supuesta pérdida sin denuncia de un computador con información ultrasecreta.

“Se perdió la información más clasificada del país y es altamente probable que actores externos extranjeros tengan esa información”, advirtió Sepúlveda tras señalar la presunta injerencia de Rusia, Irán y Cuba, el control ideológico conjunto de la DNI y la UIAF durante el gobierno de Gustavo Petro, y los informes que revelan seguimientos dirigidos contra la campaña de la dirigente uribista Paloma Valencia.