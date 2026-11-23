El Ministerio de Transporte anunció nuevos cambios para uno de los trámites obligatorios para los vehículos en el país: La revisión técnico-mecánica. Por medio de la Circular Externa 20264000000427 del 18 de noviembre de 2026, se establecieron nuevas fechas en las que se debe aplicar por primera vez la inspección.

Ministerio de Transporte cambia fechas de la revisión técnico-mecánica: esto deben saber los conductores

Para los carros particulares matriculados en Colombia antes del 19 de mayo de 2023, su primera revisión técnico-mecánica tiene que realizarse a partir del sexto año (6) desde la fecha que fue registrado.

En cambio, los vehículos que tuvieron su registro desde el 19 de mayo de 2023 deben realizarla a partir del quinto año.

Estas modificaciones provocan cambios para los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) como el RUNT, ya que deben ajustarse a las reglas de validación del sistema de modo que no se les exija a los usuarios la primera revisión técnico-mecánica antes del plazo indicado.

Si bien el Ministerio de Transporte tomó cambios para realizar la primera revisión técnico-mecánica para los carros particulares, la modificación no aplica para todos los vehículos que transitan por el país.

¿Cuáles son los vehículos a los que no se les impondrá la nueva medida?

Según lo establecido en la circular del Ministerio de Transporte, los vehículos que no modifican su primera revisión técnico-mecánica en el país son los siguientes:

Vehículos de servicio público: taxis, buses, busetas, microbuses y demás automotores que prestan servicios de transporte público.

taxis, buses, busetas, microbuses y demás automotores que prestan servicios de transporte público. Motocicletas: motos de cualquier cilindraje, incluidas las motocicletas eléctricas.

motos de cualquier cilindraje, incluidas las motocicletas eléctricas. Vehículos similares a las motocicletas: Ciclomotor, motociclo, mototriciclo, tricimoto, motocarro y cuadriciclo.

Taxis, buses, motocicletas y otros automotores deberán continuar cumpliendo las condiciones del Código Nacional de Tránsito. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Ministerio de Transporte indica que estos vehículos se mantienen bajo la actual normativa del Código Nacional de Tránsito para realizar la revisión de la técnico-mecánica.

“La presente comunicación no modifica las reglas sobre la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos nuevos de servicio público, ni de las motocicletas y similares, las cuales continúan rigiéndose por el artículo 52 de la Ley 769 de 2002”, comenta la entidad en el comunicado.

Eso quiere decir que cada una de estas unidades mantiene su inspección vehicular, que se debe llevar a cabo en un CDA. Allí especialistas revisarán aspectos como: