Un atentado en contra de la Gobernación del Meta se registró en horas de la noche de este lunes, 23 de noviembre.

Estalla carrobomba contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio; hay varios edificios afectados

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció rechazando estos hechos. “Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes. Solidaridad con el Meta, con el Catatumbo, con Cauca, con Chocó, con Guaviare, con Nariño, con todo el país. Siempre estaremos del lado de las víctimas. Siempre del lado de los derechos humanos, de la población, de la gente indefensa. No nos rendiremos", aseguró.

Por su parte, la Defensoría hizo un pronunciamiento público. “El atentado ocurrido esta noche en inmediaciones de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, se suma a los graves hechos de violencia registrados en los últimos días en el país. Rechazamos enérgicamente estos hechos y otros que se han presentado en estos días y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Villavicencio y del departamento del Meta”, dijeron.

La entidad cuestionó el uso de explosivos en zonas urbanas porque consideran que “agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil”.

Por eso, solicitaron que se fortalezcan las medidas de prevención y protección y que se garantice una respuesta oportuna de las autoridades frente a estos hechos.

“Exigimos a todos los grupos armados el respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario, el cese de las acciones en contra de la población y bienes civiles. No hay justificación alguna para estos hechos”, aseguraron.

E hicieron un llamado a las autoridades para esclarecer prontamente lo ocurrido e identificar a los responsables, para que se adopten las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan.

Según informó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortes, quien ya hace presencia en el lugar, la sede de la Gobernación fue atacada con explosivos. “Mi condena absoluta a este gravísimo hecho criminal, que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de nuestro departamento”, dijo.

El atentado habría sido perpetrado por las disidencias de las Farc. Foto: Montaje SEMANA.

Asimismo, aclaró que harán todos los esfuerzos para identificar a los responsables de la planeación y ejecución de este atentado. “Vamos a perseguirlos, capturarlos y hacer que respondan ante la justicia. No puede haber impunidad. Como gobernadora actuaré con toda la autoridad, firmeza y determinación que exige la defensa de nuestra gente y del Estado. No conseguirán doblegarnos”, afirmó.

La gobernadora aseguró que en este momento su prioridad es proteger la vida de los funcionarios y de todas las personas que se encontraban en el lugar y que están verificando las afectaciones que se hayan registrado por lo que, una vez tengan la información confirmada, estarán entregando un balance.

“Agradezco al presidente Abelardo De La Espriella su respuesta inmediata y el respaldo del Gobierno Nacional. Estamos coordinando con los organismos de socorro, Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía la atención de la emergencia y el esclarecimiento de los hechos”, dijo Cortés.