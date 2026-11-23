SEMANA conoció en primicia que durante este lunes, 23 de noviembre, a las 8:00 a. m., el exrepresentante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alirio Uribe, rindió indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por una investigación que avanza en su contra como miembro de la Comisión de Acusación.

Hay que recordar que esa comisión en el Congreso es la encargada de investigar y preparar proyectos de acusación contra altos funcionarios del Estado que gozan de fuero constitucional, como el presidente de la República, magistrados de Altas Cortes, miembros del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscal General, entre otros.

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Como parte de esa célula legislativa, a Uribe le asignaron el conocimiento de la investigación identificada con el radicado número 6696, un proceso que se adelantaba contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Sandra Rocío Gamboa Rubiano.

Lo grave es que ese caso le fue asignado por reparto al excongresista Alirio Uribe desde el 2 de octubre de 2024, hace más de 2 años; sin embargo, la denunciante contra la magistrada Gamboa manifestó que varios meses después del inicio del proceso no se desplegó ningún tipo de actuación.

Hasta el 22 de abril de este año, el todavía representante investigador del Pacto Histórico, según la información conocida por este medio, declaró que se encontraba impedido en una causal de impedimento prevista en la Ley 600 de 2000.

Ese inconveniente lo habría argumentado exponiendo la existencia de un vínculo de amistad íntima que se habría mantenido vigente hasta la actualidad. 18 meses tuvieron que pasar para que el excongresista se declarara impedido en ese proceso.

Para los denunciantes contra la magistrada Sandra Gamboa, el entonces integrante de la Comisión de Acusación habría omitido su deber de poner sobre la mesa dicha manifestación de manera inmediata, como lo dispone el estatuto procesal penal.

El exrepresentante a la Cámara rindió indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en el norte de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Esos hechos terminaron en un llamado a indagatoria contra Alirio Uribe para que quede vinculado formalmente al proceso penal y tenga la oportunidad de defenderse y dar su versión sobre los hechos por los que ahora está siendo investigado.

En junio de 2026, la Procuraduría también abrió una investigación contra el entonces representante Uribe y otros congresistas que hacían parte de la Comisión de Acusación por las presuntas demoras en los procesos que había en ese momento contra el expresidente Petro.