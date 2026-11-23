La insólita escena de la fiscal Silvana Uribe en plena audiencia y al parecer en estado de embriaguez, se hizo viral en Colombia. La funcionaria se presentó a una audiencia virtual en un estado que no pasó desapercibido y que obligó a la juez a terminar la diligencia.

Pues ahora, la misma fiscal aparece en un acto de la Policía y al lado del director de la institución, el general Jesús Alejandro Barrera.

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Resulta que la fiscal Silvana es además oficial de la reserva de la Policía y estuvo junto a los futuros generales de la institución en un evento de graduación del curso que hacen los coroneles con el objetivo de llegar a generales; lo hizo y el propio director de la Policía entregó los diplomas, adjunto una condecoración.

Se trató de una ceremonia en la que participaron no solo los coroneles que ascienden a generales, además de los civiles que hacen parte de la reserva de la Policía, entre quienes está la fiscal Silvana Uribe, sentada junto a los otros graduados y recibiendo de las manos del director de la Policía el diploma.

Oficiales de la misma institución reprocharon que la Policía incluya en el curso a la fiscal Silvana no solo por la vergüenza de la escena de la audiencia virtual donde aparece, supuestamente, en estado de embriaguez, sino porque en su contra hay algunas denuncias por presuntos hechos de corrupción.

La propia Fiscalía anunció una investigación contra la fiscal Silvana Uribe y días después la Policía hace el evento, la condecoró y le entregó un diploma que la sumó al curso de los futuros generales, la insignia más alta de la institución. El director de la Policía felicitó a los coroneles que llegarán a esta dignidad.

Denuncian a fiscal, presuntamente en estado de embriaguez, en plena audiencia. Foto: Suministrada (API)

“Felicito a los señores coroneles que culminaron satisfactoriamente el Curso Estratégico de Seguridad Pública 2026 y se preparan para ascender al grado de brigadier general”, dijo el general Barrera en sus cuentas de redes sociales.