Un operativo conjunto de la Fuerza Pública permitió la captura de alias ‘Cosa Mala’, señalado integrante de alto rango del ELN.

Según información obtenida, estaría relacionado con la quema de buses de transporte público y la instalación de explosivos en Santander. Otras dos personas también fueron detenidas.

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Operación Olimpo: tres capturados en Santander

Las capturas se realizaron en zona rural de los municipios de Cerrito y Concepción, Santander, durante la denominada Operación Olimpo, en la que participaron unidades del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Los detenidos fueron identificados con los alias de Cosa Mala, Chucho y La Negra.

Según la información entregada por las autoridades, los tres presuntamente integrarían la comisión Martha Cecilia Pabón, perteneciente al Frente Efraín Pabón Pabón del ELN.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias Cosa Mala, también conocido como Mauricio, sería el tercer cabecilla de esa comisión y llevaría aproximadamente seis años vinculado a la estructura guerrillera.

Uno de los hechos más relevantes de la investigación tiene que ver con los ataques contra el transporte público en Santander.

Según informó el presidente Abelardo De La Espriella, alias Cosa Mala estaría relacionado con la incineración de cuatro buses de la empresa Líneas Concorde y la instalación de artefactos explosivos en el municipio de Cerrito.

Las investigaciones también lo vinculan con extorsiones a comerciantes de Concepción y Málaga, así como con otras acciones armadas y de propaganda atribuidas al ELN en esta zona del departamento.

La información militar señala que el capturado sería uno de los responsables de coordinar las actividades de la comisión, cuya presencia también ha sido identificada en otros territorios del nororiente colombiano.

La comisión Martha Cecilia Pabón es señalada de realizar acciones terroristas y cobros extorsivos contra comerciantes de Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Según el balance presentado por el Gobierno nacional, esta estructura tendría rentas criminales estimadas en 150 millones de pesos mensuales, recursos que presuntamente obtendría mediante sus actividades ilegales.

Las autoridades les atribuyen labores de inteligencia en zonas urbanas y rurales, identificación de comerciantes que podrían convertirse en víctimas de extorsión y almacenamiento de elementos logísticos para facilitar las acciones de la comisión.

Durante el procedimiento también fueron incautados teléfonos celulares que quedaron como material probatorio.

La operación militar y policial permitió detener a tres presuntos integrantes del ELN. Foto: Imagen X @vanguardiacom

Los capturados quedaron a disposición de la justicia

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el resultado de la operación y destacó la coordinación entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

El mandatario señaló que los tres detenidos se encuentran en proceso de judicialización y deberán responder ante la justicia por los delitos que les sean imputados.

Por su parte, la Quinta Brigada destacó que este resultado afecta las capacidades de mando, inteligencia y financiación de la comisión Martha Cecilia Pabón.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar posibles casos de extorsión o secuestro a través de la línea 147 de los Gaula Militares y la línea 107 contra el terrorismo.