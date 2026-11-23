El paraguas será necesario en varias regiones de Colombia este lunes, 23 de noviembre. El Ideam pronostica lluvias de intensidad moderada a fuerte y posibles tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

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Lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones

El panorama meteorológico para este lunes estará marcado por las precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias se concentrarán principalmente en el centro, occidente y sur del país. Las regiones Pacífico y Andina tendrán los mayores acumulados de precipitación.

En la primera, los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño podrían registrar lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de posibles tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde y la noche. En Valle del Cauca se esperan precipitaciones de menor intensidad.

En la región Andina también se anticipa una jornada lluviosa. El pronóstico contempla precipitaciones moderadas y fuertes en sectores de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila y Antioquia, donde tampoco se descarta actividad eléctrica. En Santander y Norte de Santander se prevén lluvias más ligeras.

En la región Caribe predominará el tiempo seco en el centro y norte; sin embargo, podrían presentarse lluvias ligeras en sectores del sur de Bolívar, Magdalena y Cesar.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descartan algunas lloviznas en el área marítima.

En la Orinoquia, el centro y norte tendrán condiciones mayormente secas.

Las precipitaciones se concentrarían en sectores del piedemonte de Arauca, Casanare y Meta, además del oriente de Vichada, con intensidades entre ligeras y moderadas.

La Amazonia también tendrá lluvias. El Ideam prevé precipitaciones moderadas a fuertes, con posible actividad eléctrica, en Amazonas y el piedemonte amazónico. En Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Putumayo se esperan lluvias de menor intensidad.

Calor y sensación térmica elevada en varias zonas

Las precipitaciones no serán la única condición para tener en cuenta durante la jornada.

El Ideam también anticipa temperaturas máximas cercanas y ligeramente superiores a los promedios climatológicos de noviembre en sectores de las regiones Caribe, Pacífico y Orinoquia, así como en el valle del Magdalena Medio.

La combinación de temperaturas elevadas y humedad atmosférica podría aumentar la sensación de calor durante las horas de la tarde.

Estas condiciones también se presentarían en amplias áreas de la Amazonia, mientras que en la región Andina se esperan sensaciones térmicas moderadas.

Lluvias y sensación térmica alta en varias regiones de Colombia. Foto: Composición Semana/ Getty Images

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

En Bogotá, la mañana transcurrirá con cielo parcialmente a mayormente nublado y predominio de tiempo seco. Sin embargo, el panorama podría cambiar durante la tarde, cuando aumenta la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas.

Según el pronóstico, las localidades con mayor probabilidad de precipitaciones serán Suba, Barrios Unidos, Fontibón, Ciudad Bolívar y Usaquén.

La temperatura máxima estimada para la capital será de 20 °C.

Durante la noche se espera cielo mayormente nublado y tiempo seco en gran parte de la ciudad, aunque podrían presentarse algunas lluvias ligeras en el sector noroccidental.