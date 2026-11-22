Una situación ha generado indignación y rechazo entre los habitantes del municipio de Mercaderes, en el sur del Cauca. El pasado viernes, 20 de noviembre, en horas de la noche, fue robado un camión recolector de basuras de la Empresa de Servicios Públicos de Mercaderes (Empomer), que se encontraba estacionado en las instalaciones del acueducto municipal, ubicado en el barrio San Fernando.

Nuevo ataque contra conductor del SITP en Bogotá: lo apuñalaron tras reclamar a presunto ladrón en Bosa

SEMANA se comunicó con el alcalde Edilson Gómez, quien entregó detalles sobre el hurto y explicó las afectaciones que este hecho ha generado en el municipio, cuya cabecera urbana alberga entre 8.000 y 9.000 habitantes, incluida la población flotante.

La autoridad municipal señaló que el hurto del vehículo se produjo en medio de las afectaciones al sistema eléctrico del sur del Cauca, que ocasionaron interrupciones en los servicios de energía, telefonía móvil e internet. Esta situación dificultó las comunicaciones y retrasó la respuesta de las autoridades frente al robo del camión.

Este vehículo cumple una función fundamental para el municipio. Según explicó el alcalde en diálogo con SEMANA, el camión se encarga de transportar los residuos sólidos desde Mercaderes hasta la ciudad de Pasto, debido a que la localidad no cuenta con un relleno sanitario propio ni dispone de uno en un municipio cercano.

Este sería el camión recolector de basura hurtado del municipio del Cauca. Foto: Suministrado a Semana

“Realmente, quedamos con una enorme dificultad, porque no contamos con otro medio de transporte para recoger los residuos sólidos ni con los recursos necesarios para alquilar o contratar un vehículo que cumpla con las condiciones adecuadas para realizar esta labor”, explicó el alcalde de Mercaderes.

Aunque hasta el momento no se maneja ninguna hipótesis concreta sobre quiénes estarían detrás del hurto, Edilson Gómez expuso dos posibles motivos que podrían estar relacionados con el robo. El primero sería desvalijar el vehículo para vender sus partes. Sin embargo, la posibilidad que más preocupa al mandatario es que haya sido robado para “llenarlo de explosivos” y utilizarlo en un eventual atentado.

A través de sus redes sociales, la Alcaldía de Mercaderes anunció una recompensa de 20 millones de pesos para quien suministre información veraz que permita establecer la ubicación del vehículo e identificar a los responsables del hurto.

El único camión recolector de basura del municipio

En diálogo con SEMANA, el alcalde explicó que la administración municipal está evaluando la posibilidad de reparar un vehículo de menor capacidad que permanece fuera de servicio desde hace aproximadamente cinco años.

Además, señaló que buscarán apoyo del Gobierno departamental y de alcaldes de municipios vecinos para disponer temporalmente de otros vehículos que permitan evacuar los residuos sólidos. Mientras tanto, adelantarán campañas de reciclaje y sensibilización ciudadana para reducir la cantidad de basura y mitigar el impacto ambiental.

Las autoridades del municipio de Mercaderes, Cauca, piden la ayuda a las comunidades para recuperar el camión de basura y restablecer este servicio. Foto: Suministradas

El mandatario también manifestó que Mercaderes enfrenta dificultades económicas debido a su limitada capacidad para generar recursos propios, lo que complica la inversión en este tipo de emergencias. Por ello, la Alcaldía gestionará la posibilidad de utilizar recursos destinados al sector de agua potable y saneamiento básico para atender la situación y evitar que la acumulación de residuos se convierta en un problema mayor.

“Este es uno de los problemas que tienen los municipios de nuestra categoría, especialmente porque no contamos con recursos propios. Ante esta limitación económica, resulta bastante difícil llevar a cabo este tipo de acciones e inversiones”, señaló.

Tragedia en Cajamarca por tractomula que se estrelló contra viviendas y vehículos: 5 muertos y 9 heridos

Finalmente, la autoridad municipal advirtió que la falta del vehículo podría ocasionar problemas ambientales por la acumulación de residuos sólidos y reiteró el temor de que sea utilizado para transportar explosivos y cometer un atentado.

“El llamado es a que, por favor, se activen todas las medidas necesarias, pues podríamos enfrentar una doble afectación: por un lado, el impacto ambiental que generaría la acumulación de residuos sólidos en el municipio y, por otro, el riesgo de que, Dios no lo quiera, utilicen este vehículo para transportar explosivos y cometer un atentado contra alguna instalación o población, lo que sería fatal”, precisó.

Además, hizo un llamado a la Fuerza Pública y a la ciudadanía para trabajar conjuntamente y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en la región.