SEMANA conoció la denuncia que llegó a la secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, Claudia Romero Nader, para que la investiguen por las presuntas irregularidades detrás de la acreditación y la falsificación de su título de administradora de empresa de la Universidad Nacional.

El abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, presentó la denuncia contra la congresista, solicitándole a la Corte Suprema que la investigue por los delitos que “resulten de la investigación”, pero desde ya pidió incluir la falsedad en documento público.

Nuevo caso de título falso en el Pacto Histórico: Congresista Claudia Romero Nader habría mentido; exponen prueba

Bustos relató en su denuncia que Juan Felipe Pedraza, el influencer conocido en X como Rentas, quien también descubrió el caso del título universitario de Verónica Pedraza, aseguró que la representante Romero se presentaba en la descripción de Congreso Visibles como “graduada de administración de empresas de la Universidad Javeriana”.

Sin embargo, por una información que le llegó por medio de una amiga, decidió radicar un derecho de petición a ese centro universitario para corroborar el diploma de la representante del Pacto y su pasado académico al interior de la Javeriana.

Según la denuncia, el influencer terminó confirmando: “Pregunté al Consejo Profesional de Administradores de Empresas y me puse a buscarla y no, ni está matriculada, ni existe en la Universidad Javeriana, entonces, pues, es otro caso más”.

Rentas también publicó unos documentos firmados por el director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Universidad, José Fernando Murillo Zuluaga, quien confirmó que “Claudia Teresa Romero Nader (...) no se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrita como estudiante de la universidad”.

Esa verificación se realizó en la seccional de Cali y en la sede central de Bogotá sobre su título de Administradora de Empresas, pero esa respuesta de la Javeriana se convirtió en una de las pruebas irrefutables en este nuevo caso de presuntos títulos falsos.

Esa denuncia penal también fue remitida a la Procuraduría General de la Nación para que investigue si hay algún tipo de falta disciplinaria por este nuevo caso que deja serios cuestionamientos sobre la formación académica de los congresistas en Colombia.

Lo particular es que después de que el nombre de Clarudia Romero Nader empezó a tomar fuerza dentro de este caso, en la página de Congreso Visible aparece que en la actualidad está “sin grado de estudio” y “sin profesión”, un cambio que se habría dado después de que salieron a la luz las revelaciones.

Hasta el momento, la congresista del Pacto Histórico no se ha pronunciado frente a este proceso penal y disciplinario que avanza en su contra.