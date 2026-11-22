Pese a las críticas que ha recibido por falsificar sus títulos académicos, la congresista Luz Verónica Estrada solo se ha pronunciado para anunciar a su defensa.

Según confirmó, la representará el abogado penalista Santiago Trespalacios y además precisó que por el momento no dará ninguna declaración.

“Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”, escribió en su cuenta de X.

Esto no pasó desapercibido para el Pacto Histórico, que le respondió a la representante y, por medio de su cuenta oficial en la mencionada red social, le compartió el comunicado que habían escrito hace algunos días.

En la misiva, el movimiento político le solicitó a Estrada renunciar a la Cámara y que de esta forma pueda sumir su defensa antes las autoridades competentes.