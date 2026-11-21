El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, hizo presencia durante la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El encuentro se llevó a cabo en el renovado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la ciudad de Barranquilla, contando con la participación de varias figuras notables del país y del mundo, entre ellas el jefe de Estado.

Boca Juniors, campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla: superioridad total sobre Mineiro

Videos registrados en redes sociales demuestran al presidente ubicado en uno de los balcones del renovado estadio, acompañado del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

De La Espriella pudo disfrutar del encuentro que se disputó en territorio colombiano, en el que Boca Juniors se impuso en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con un marcador de 2-0.

El conjunto xeneize presentó un juego dominante durante todo el encuentro, destacando el rendimiento del colombiano Sebastián Villa, quien repartió una asistencia y fue aplaudido por los fanáticos presentes.

Otro colombiano clave fue Álvaro Montero, el guardameta de 31 años que mantuvo su arco invicto y contó con varias atajadas claves durante el encuentro.

Boca Juniors consigue su segundo título del año, luego de haber conseguido previamente el campeonato de Liga Argentina (Tabla Anual 2026).

Tras quedar campeón, los xeneizes esperan conocer su rival de la Supercopa Sudamericana 2027, la cual se definirá entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores el próximo fin de semana.