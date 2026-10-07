Cuidado con las llamadas que aparecen a nombre del Banco de Bogotá: esta es la advertencia

El Banco de Bogotá alertó sobre una modalidad de fraude telefónico en la que los delincuentes suplantan la identificación de su línea de atención, conocida como Servilínea, para engañar a los usuarios y obtener información confidencial.

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La entidad explicó que los estafadores están utilizando técnicas que permiten mostrar en la pantalla del teléfono números reconocidos por los clientes, lo que aumenta las posibilidades de que las llamadas parezcan legítimas.

A través de estas comunicaciones, los delincuentes buscan obtener claves y datos personales, así como inducir a las personas a ingresar a enlaces fraudulentos.

La alerta se conoce en un contexto de crecimiento de este tipo de engaños. Según el estudio de Tendencias de Fraude de TransUnion, con corte al primer semestre de 2026, el 25 % de las personas que afirmaron haber perdido dinero por un fraude señaló que el caso estuvo relacionado con el vishing, una práctica en la que los delincuentes suplantan a empresas o instituciones mediante llamadas telefónicas o mensajes de voz para obtener información de los usuarios.

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Ante esta situación, el Banco de Bogotá recomendó desconfiar de las llamadas entrantes que aparecen identificadas con números de sus líneas de atención, pues estos canales suelen estar habilitados para recibir comunicaciones, no para realizarlas.

También aconsejó no compartir claves, contraseñas ni códigos de seguridad, y evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto o WhatsApp después de una llamada sospechosa.